Trasformare Xiaomi Band 8 CN in Global: la situazione attuale

Xiaomi Band 8 è finalmente arrivata anche in versione Global in occidente, ma in questi giorni chi ha acquistato la versione cinese del celebre fitness tracker si sta chiedendo quando sarà possibile installare il firmware con tutte le lingue per poter utilizzare facilmente il dispositivo anche senza dover cambiare lingua al proprio smartphone.

Quando arriva il firmware Global per Xiaomi Band 8 CN? Facciamo chiarezza

Crediti: Xiaomi

Una delle grandi limitazioni (probabilmente l'unica) della versione cinese di Xiaomi Band 8, infatti, è l'impossibilità di utilizzare il dispositivo in una lingua diversa dal cinese nel caso in cui il proprio smartphone non sia impostato in inglese. Per sfruttare la lingua più comune al mondo, infatti, bisogna necessariamente cambiare la lingua di sistema del proprio smartphone, creando non pochi problemi per chi non è abituato ad utilizzare uno smartphone che non parla la propria lingua madre.

La situazione è già risolta con Xiaomi Band 8 Global, che può essere collegato a Mi Fitness senza cambiare assolutamente la lingua di sistema o la regione dell'app. Per far si che questo accada anche con Xiaomi Band 8 Cinese bisogna attendere che la compagnia cinese proponga come aggiornamento OTA il firmware che è attualmente installato sui dispositivi arrivati in occidente.

I dispositivi, infatti, non sembrano avere alcuna differenza se non nella versione del firmware attualmente installata. Entrambi i modelli sono codificati con il nome M2239B1, ma la versione cinese sembra non essere ancora abilitata alla ricezione del firmware global. Di seguito vi elenchiamo i dati dei due dispositivi.

Xiaomi Band 8 Global

Modello: M2239B1

Ultimo firmware disponibile: 2.2.1.2

Xiaomi Band 8 CN

Modello: M2239B1

Ultimo firmware disponibile: 1.3.176

Purtroppo Xiaomi non ha ancora comunicato quando anche la versione cinese potrà finalmente ricevere il firmware global che sblocca tutte le lingue su Band 8, quindi non possiamo far altro che attendere speranzosi.

