iPhone 15, 15 Pro e 15 Pro Max: dimensioni svelate, più grossi ma più leggeri

Nel dietro le quinte di Apple sono in corso i preparativi per il grande evento, perché fra poco più di 24 ore assisteremo al debutto di iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max. Quattro nuovi smartphone che saranno contraddistinti da molteplici modifiche, anche in termini di scocca e quindi di dimensioni e materiali. Di questi ultimi abbiamo già parlato, e adesso un leak dell'ultim'ora ci rivela anche le esatte misure dei prossimi melafonini.

Ecco quali sarebbero le dimensioni delle scocche di iPhone 15, 15 Pro e 15 Pro Max

Secondo i dati trapelati in rete, iPhone 15 sarà leggerissimamente più alto e largo del precedente iPhone 14, praticamente in maniera impercettibile, e sarà lievemente meno pesante. Non sappiamo invece le dimensioni di iPhone 15 Plus, ma immaginiamo che il cambiamento sarà similare, anche perché ambedue i modelli continuerebbero a utilizzare scocche con lo stesso alluminio 6013 T6 della serie 14.

Questo perché saranno invece iPhone 15 Pro e 15 Pro Max ad avere le differenze più percepibili: saranno leggermente meno alti e larghi di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max ma più spessi, ma allo stesso tempo saranno entrambi più leggeri. Un calo che sarebbe attribuibile proprio all'adozione di lega in titanio grado 5 (Ti-6Al-4V), che rispetto all'alluminio offre maggiore resistenza, rigidità, dissipazione termica, resistenza alla corrosione ma anche meno pesantezza.

Altezza Larghezza Spessore Peso iPhone 14 146,7 mm 71,5 mm 7,8 mm 172 grammi iPhone 15 147,6 mm 71,6 mm 7,8 mm 171 grammi iPhone 14 Pro 147,5 mm 71,5 mm 7,85 mm 206 grammi iPhone 15 Pro 146,6 mm 70,6 mm 8,25 mm 188 grammi iPhone 14 Pro Max 160,7 mm 77,6 mm 7,85 mm 240 grammi iPhone 15 Pro Max 159,9 mm 76,7 mm 8,25 mm 221 grammi

Se iPhone 15 Pro e Pro Max saranno meno alti e larghi sarebbe merito della tecnologia LIPO (Low-Injection Pressure Over-molding), una tipologia di schermo che permetterà l'utilizzo di cornici più sottili rispetto ai modelli precedenti, passando da 2,2 a 1,55 mm.

Niente da fare per i modelli Ultra e Mini, ma sappiamo già quale modello dovrebbe essere il più venduto fra iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max: se volete scoprirne tutte le specifiche tecniche, c'è un articolo dedicato.

