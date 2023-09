Non ci sarà un iPhone 15 “Ultra”, ma non è l’ultima volta che sentiremo questo nome

Nelle ultime sdettimane sono iniziati a circolare diversi rumor che avrebbero voluto l'introduzione di un nuovo modello di iPhone 15 che prendesse il nome di “Ultra“, ma apparentemente Apple starebbe riservando la nuova nomenclatura per gli smartphone che arriveranno sul mercato il prossimo anno. Almeno questo secondo le indicazioni emerse nelle ultime ore da uno dei più importanti giornalisti ed analisti di Bloomberg.

iPhone Ultra? Si, ma soltanto il prossimo anno con la serie 16

SStando alle informazioni condivisi da Mark Gurman, infatti, quest'anno Apple si atterrà alla nomenclatura che ha reso celebre la serie 14, portando sul mercato iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max. Per il modello Ultra, che dovrebbe in teoria sostituire Pro Max, bisognerà probabilmente attendere il prossimo anno, con l'avvento dei nuovi iPhone 16.

Il nome Ultra è stato utilizzato per la prima volta con Apple Watch Ultra lo scorso anno, andando ad indicare un prodotto di fascia altissima. Probabilmente, quindi, sarà questo il concetto dietro iPhone 16 Ultra: ovvero quello di proporre sul mercato uno smartphone di fascia altissima con specifiche premium.

La presentazione dei nuovi iPhone 15 è attesa a breve: il 12 settembre, infatti, con l'evento Worderlust Apple svelerà finalmente i nuovi smartphone che andranno a comporre la serie 15.

