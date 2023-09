Huawei lancia il primo purificatore d’aria con elettricità statica ad alto voltaggio

Huawei annuncia oggi una nuova, piccola, rivoluzione nel campo dei purificatori d'aria lanciando sul mercato il nuovo Smart Selection AIM Air Purifier X5, in grado di sfruttrare l'elettricità statica ad alto voltaggio per eliminare qualsiasi batterio o agente nocivo dall'aria che respiriamo in casa tutti i giorni.

Huawei Smart Selection AIM Air Purifier X5 rimuove qualsiasi agente nocivo dall'aria che respiriamo

Crediti: Huawei

Huawei Smart Selection AIM Air Purifier X5 è un nuovo purificatore d'aria che fa uso di un metodo di protezione attivo per l'aria grazie alla nano-elettricità. Il sistema di cui è dotato questo dispositivo permette di eliminare in tempo reale e a lungo termini i micro-organismi nocivi che inquinano l'aria che respiriamo nelle nostre abitazioni. L'energia statica, inoltre, si occupa di raccogliere la polvere e sterilizzare l'ambiente in collaborazione con un filtro H13, mettendo a disposizione un doppio strato di protezione.

Questo nuovo purificatore di Huawei è in grado di rimuovere definitivamente virus, muffe, batterie e qualsiasi altro agente patogeno che potrebbe recare danno alla salute. Il dispositivo è anche in grado di rimuovere dall'aria la formaldeide, catturandone il 99.9% in un'ora. In questo modo, la propria casa sarà sempre fresca e pulita, nonché priva di qualsiasi fonte di malattia.

Huawei Smart Selection AIM Air Purifier X5 è disponibile inCina al prezzo di lancio di circa 760€ (5999 yuan), ma al termine del periodo promozionale, il prezzo salirà a circa 955€ (7499 yuan). Al momento non sono disponibili informazioni per una eventuale commercializzazione del prodotto sul mercato internazionale.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri le