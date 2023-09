Huawei Watch GT 4 praticamente ufficiale: immagini, specifiche e prezzi

Se tutto va come previsto, fra pochi giorni scopriremo le novità a tema indossabili di casa Huawei, e il protagonista sarà Huawei Watch GT 4. La compagnia non l'ha ancora confermato ufficialmente, ma teaser e rumor vanno decisi in questa direzione. Dello smartwatch si parla da un anno, e adesso che ci avviciniamo alla sua presentazione ufficiale c'è un corposo leak a svelarci immagini, specifiche e prezzi.

Ecco quali saranno le novità del nuovo smartwatch Huawei Watch GT 4

Huawei Watch GT 4 sarà disponibile in due varianti, da 41 e 46 mm di diametro per il quadrante circolare, un display OLED abbinato a un telaio in plastica, metallo e acciaio inox (a seconda della versione). Le voci di corridoio parlano di uno smartwatch con funzionalità fitness migliorate, un'autonomia di circa due settimane con software RTOS e processore ARM Cortex-M.

Per quanto riguarda i prezzi, il leak parla di una forbice dai 249€ ai 399€, in base alla variante scelta, con disponibilità da inizio ottobre. Appuntamento fra pochi giorni, quindi, quando Huawei solleverà il sipario sui suoi nuovi wearables, consapevoli che all'evento ci dovrebbe essere anche il più pregiato Huawei Watch GT 4 Pro.

