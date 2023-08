Xiaomi MiLM-6B supera ChatGPT, ma OPPO e vivo non stanno a guardare

Lo abbiamo visto con l'annuncio della HarmonyOS 4.0: i modelli LLM stanno debuttando anche su smartphone, e anche Xiaomi, OPPO e vivo stanno evolvendo i rispetti meccanismi d'intelligenza artificiale. Con il suo ultimo major update, Huawei è di fatto la prima compagnia a portare questa tecnologia nel mondo telefonico, con tutti i vantaggi che ne conseguiranno. Non a caso, anche le compagnie rivali stanno facendo lo stesso, con Xiaomi in prima linea con il suo sistema MiLM-6B, recentemente svelato in rete.

I brand cinesi preparano i loro modelli di linguaggio AI, fra cui Xiaomi, OPPO e vivo

Crediti: C-Eval

Testato dal portale di benchmarking cinese C-EVAL, Xiaomi MiLM-6B ha raggiunto la decima posizione, superando piattaforme come ChatGPT di OpenAI (18°) e Claude di Anthropic (19°). Il test si svolge sulla base di quasi 14.000 quesiti di vario stampo su oltre 50 discipline come ingegneria, programmazione, informatica, matematica, statistica, logica, chimica, fisica, medicina, biologia, economia, politica, geografia, agraria, sport, arte, legge e storia. Stando alle informazioni circolate in rete, il modello LLM di Xiaomi è basato su 6,4 miliardi di parametri, ben sotto rispetto ai 175 miliardi di GPT-3.5 per non parlare a GPT-4 e ai suoi 1,76 trilione di parametri.

Nel frattempo, anche OPPO sta lavorando in tal senso, collaborando con Alibaba Cloud per la costruzione di un sistema d'intelligenza artificiale su larga scala; inoltre, vivo sta costruendo un modello di pre-formazione 3m-text utile per costruire servizi di AI generativa, modelli LLM, multi-modalità e altro ancora.

In tutto ciò, cos'è un modello LLM? L'acronimo sta per “Large Language Model”, che tradotto significa “Modello di Linguaggio Ampio”, cioè un'AI addestrata su grandi quantità di dati testuali e quindi in grado di comprendere e generare testo che rispetti strutture grammaticali, significati delle parole e comprensione contestuale. Un LLM può rispondere a domande, scrivere testi, tradurre lingue, generare codice di programmazione e molto altro ancora. Questi modelli possono essere utilizzati in una vasta gamma di applicazioni, a partire dagli assistenti virtuali, di cui sia gli smartphone Xiaomi che quelli OPPO e vivo sono dotati.

