Apple M3 Ultra: specifiche da capogiro per il chip dei Mac flagship

L'argomento più chiacchierato delle ultime settimane è sicuramente Apple, che si appresta a portare sul mercato una pletora di prodotti di nuova generazione. Mancano poche settimane al lancio del nuovo iPhone 15, mentre ad ottobre arriveranno i primi Mac con M3, ma le indiscrezioni di oggi tornano a parlare di un prodotto che probabilmente vedremo soltanto durante la prima metà del 2024. In rete, infatti, sono emerse le specifiche tecniche del nuovo chip M3 Ultra, che approderà sui Mac di fascia altissima il prossimo anno.

Apple M3 Ultra: CPU a 32-core e GPU a 80-core per una potenza spaventosa

Crediti: Apple

Stando alle ultime informazioni condivise da Mark Gurman, noto giornalista ed analista di Bloomberg, Apple avrebbe lavorato duramente per rendere estremamente efficiente il nuovo M3 Ultra, che probabilmente sarà disponibile in due diverse versioni come accaduto con il chip M2 Ultra. La versione base sembrerebbe essere dotata di una CPU a 32-core e una GPU a 64-core, un sostanziale aumento rispetto alla configurazioen di M2 Ultra che prevedeva una CPU a 24-core e una GPU a 60-core.

Per quanto riguarda la versione Top-end, invece, Apple equipaggerà M3 Ultra con una CPU a 32-core e una GPU a 80-core, effettuando un discreto balzo rispetto alla medesiva versione M2 Ultra che presentava una CPU a 24-core e una GPU a 76-core. In questo caso, rispetto alle specifiche di M3 Max, il salto prestazionale per quanto riguarda il comparto grafico è inferiore, mentre il miglioramento più grande si ottiene per la CPU.

M3 Ultra dovrebbe arrivare a bordo dei prossimi Mac Studio e Mac Pro, nonostante Gurman suggerisca velatamente che Apple potrebbe anche terminare la produzione di questi due dispositivi in un non troppo distante futuro.

