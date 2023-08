Niente più MediaTek per OnePlus? Potrebbe utilizzare solo chipset Snapdragon

Le prossime settimane saranno fondamentali per OnePlus: il brand cinese dovrebbe presentare il suo primo smartphone pieghevole, un passo avanti decisamente importante. Il dispositivo arriva dopo il recente Ace 2 Pro, top di gamma destinato al mercato asiatico e mosso dallo Snapdragon 8 Gen 2. Tuttavia le novità non finiscono qui ed ora arrivano indiscrezioni addirittura per quanto riguarda il prossimo anno e il futuro del rapporto tra OnePlus e MediaTek.

Si prospetta un anno all'insegna di Qualcomm per OnePlus

Crediti: OnePlus

Stando a quanto riportato dall'insider DigitalChatStation, leaker cinese spesso affidabile, i brand partner di OPPO potrebbero fare a meno di soluzioni MediaTek per il prossimo anno, almeno per quanto riguarda la gamma media e alta. Sia Realme che OnePlus non dovrebbero utilizzare soluzioni MediaTek per tutto il prossimo anno, le quali saranno implementate solo a bordo di modelli OPPO. Ovviamente, come sottolineato poco sopra, si fa riferimento alla fascia media, medio-alta e alta; probabilmente arriveranno modelli budget dotati comunque di chip della casa taiwanese.

Quindi, di conseguenza, i prossimi OnePlus e Realme avranno dalla loro solo chipset Qualcomm Snapdragon; lo stesso DigitalChatStation offre una breve panoramica dei progetti futuri della compagnia di Pete Lau. I prossimi modelli in arrivo sarebbero tre, rispettivamente con la sigla SM8650, SM8550 e SM7550. Il primo terminale sarebbe OnePlus 12, mosso dallo Snapdragon 8 Gen 3 (probabilmente in arrivo entro fine anno); sarà poi la volta di OnePlus 12R (SM8550), in questo caso con a bordo lo Snapdragon 8 Gen 2. Infine toccherà ad un modello della gamma Nord, ossia OnePlus Nord 4 oppure Nord 5 (vista la tetrafobia insita nella cultura cinese). Quest'ultimo sarebbe mosso dallo Snapdragon 7 Gen 3, prossimo chip di fascia medio-alta di Qualcomm.

Il fatto che OnePlus possa aver optato a tutto tondo per il chipmaker statunitense non stupisce più di tanto. In fondo tutto il 2023 ha visto un numero maggiore di dispositivi mossi da soluzioni Qualcomm, con pochi modelli dotati di chip MediaTek (tra cui anche il primo tablet del brand).

