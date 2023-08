Recensione EcoFlow River 2 Pro: power station compatta ed economica da 1600 watt

Sembrerà strano, soprattutto perché si tratta di una categoria di prodotti che di certo non si rivolge a tutti, ma se c'è un segmento di mercato che negli ultimi tempi ha subito una forte crescita è quello delle power-station.

Oggetti effettivamente particolari, che nascondono tantissima tecnologia, non solo per garantire prestazioni di alto livello ma soprattutto sicurezza. Due caratteristiche fondamentali per queste “mega-batterie” che, come vedremo, in realtà sono progettate per i più disparati utilizzi.

Ma c'è power-station e power-station, e se c'è un brand che da sempre ci ha stupiti proprio per il connubio tra sicurezza e prestazioni, è EcoFlow che con il suo River 2 Pro fa ulteriori passi in avanti arrivando ad un valore in uscita di ben 1600 watt di picco e un valore d'ingresso di 940 watt.

Recensione EcoFlow River 2 Pro: power station da 1600 watt compatta ed economica

Cos'è una power station?

Molto probabilmente, in pochi avrete sentito parlare di questi particolari dispositivi e sono convinto che la stragrande maggioranza delle persone che ne conoscono l'esistenza, li associano sempre alle attività all'aperto, o ai camper. Ma in realtà possono fare molto di più.

Per chiunque fosse interessato ad approfondire il concetto di power-station, il mio consiglio è quello di immaginare questi dispositivi come una power bank, ma di capacità estremamente maggiore e grande poco più di una batteria da auto. Perché è questo il concetto: si tratta di accumulatori di energia (che è possibile generalmente ricaricare a casa, in auto/camper a 12w, oppure con i pannelli solari) in grado di alimentare praticamente tutti i dispositivi elettrici ed elettronici in caso di interruzione di corrente o quando si è all'aperto.

Insomma, che sia per far fronte ad un blackout improvviso o per supportare le attività all'aperto, fornendo energia nei momenti in cui più se ne ha bisogno, munirsi di una power station portatile è sempre una buona idea.

E lo è soprattutto considerando la tantissima tecnologia che, nel caso dell'EcoFlow RIVER 2 Pro viene utilizzata: le celle di accumulo sono con chimica al LiFePO4 (litioferrofosfato, garantite per circa 10 anni) ed integra un inverter che eroga un'onda sinusoidale pura da 800w e di gestire fino a 940w in ingresso in corrente alternata.

Si connette al WiFi ed integra il Bluetooth per il controllo con lo smartphone, ed ha un grande numero di porte in uscita, comprese delle USB con cui ricaricare i propri dispositivi mobili.

Design e materiali

Il design ed i materiali dell'EcoFlow RIVER 2 Pro non si allontanano molto da quella che caratterizza questa tipologia di prodotti. Nello specifico il brand ha voluto puntare sulla compattezza e sulla portabilità, inserendo una grande maniglia sul lato posteriore che ne facilita profondamente il trasporto.

Pesante poco meno di 8 Kg e grande 270 x 260 x 226mm, tutta la scocca è realizzata in plastica molto solida, pensata per resistere a cadute lievi, che rende possibile l'utilizzo del dispositivo anche all'aperto in condizioni meteo avverse.

Inferiormente sono stati posizionati dei grandi piedini in gomma per ottimizzare il grip del prodotto sulle diverse superfici, mentre anteriormente, oltre alle porte d'uscita, è stato integrato un display molto funzionale, con il quale è possibile controllare tutte le informazioni relative allo stato della batteria, alla ricarica e alle varie erogazioni di energia: è un sistema molto comodo, che è ben visibile anche in condizioni di luce diretta.

In totale le uscite sono 10, e oltre alle tre prese schuko che escono in AC, ci sono 3 porte USB-A da 10 W e una porta USB-C da 100 W, oltre alla presa accendisigari 12V fino a 126 W e a un'uscita 12V su connettore DC5521 fino a 36 W che escono in DC a bassa tensione.

Tantissime porte, quindi, che però hanno un problema: eccetto quella dell'accendisigari, nessuna delle uscite integrate nell'EcoFlow RIVER 2 Pro è coperta, ed è davvero un peccato soprattutto considerando la natura del dispositivo stesso e per la possibilità che, in caso di utilizzo all'aperto, potrebbero sporcarsi con sabbia o polvere.

Infine, lateralmente, sono state realizzate due aperture per il sistema di raffreddamento attivo, composto da una ventola ad alta rotazione che, però, genera un rumore piuttosto importante (circa 64 dB) soprattutto in fase di ricarica.

Caratteristiche tecniche – EcoFlow River 2 Pro

Ecco le caratteristiche tecniche dell'EcoFlow RIVER 2 Pro:

Capacità : 768 Wh;

: 768 Wh; Batteria : LiFeP04 (garantite fino a 3000 cicli)

: LiFeP04 (garantite fino a 3000 cicli) Potenza : 800W (picco 1600W con X-Boost)

: 800W (picco 1600W con X-Boost) Uscite : 3 uscite CA, 2 uscite USB-A, 1 uscita USB-C, 1 uscita auto, 2 uscita DC5521

: 3 uscite CA, 2 uscite USB-A, 1 uscita USB-C, 1 uscita auto, 2 uscita DC5521 Fotovoltaico (da acquistare a parte): 220 W

(da acquistare a parte): 220 W Peso : 7.8 kg

: 7.8 kg Misure : 26.9 X 25.9 X 22.6 cm

: 26.9 X 25.9 X 22.6 cm Ricarica completa : 70 minuti

: 70 minuti Connettività: WiFi e Bluetooth

Utilizzo

La filosofia dietro l'EcoFlow RIVER 2 Pro è semplice: potenza e compattezza. Perché, certo, il target a cui si rivolge è perolopiù quello dei campeggiatori, un segmento in cui è davvero difficile trovare prodotti così compatti e di questa potenza. Ad esempio, EcoFlow RIVER 2 Pro può alimentare senza alcun problema una piastra elettrica, un phon, una moka e così via, oltre che dare energia a portatili (in questo momento sto caricando il mio MacBook Pro M1 Max da 16” tramite USB-C a 92w).

È quindi una soluzione che potrebbe tornare utile anche ai videomaker o ai dronisti, che lavorano in esterna e che potrebbero avere la necessità di ricaricare la propria attrezzatura in movimento, più e più volte e anche senza la necessità di adattatori.

Lo spunto di 1600 watt e la capacità di 768 watt, consente di potersi affidare all'EcoFlow RIVER 2 Pro per un periodo di tempo abbastanza lungo: ad esempio ricaricando a 100 watt un Mac, l'autonomia della power station sarà di circa 7 ore.

Può funzionare da UPS?

Un'altro tipico scenario di utilizzo per l'EcoFlow RIVER 2 Pro è come UPS. Certo, non si tratta di un prodotto che nasce come gruppo di continuità ed è chiaro che qualora si avesse bisogno di un prodotto del genere il mio consiglio sarebbe quello di prenderne uno specifico per le proprie esigenze.

Ma acquistare un prodotto da poter utilizzare in entrambi gli scenari potrebbe essere un vantaggio. Con l'EcoFlow RIVER 2 Pro è possibile lasciare la batteria alimentata dalla rete elettrica e collegare il dispositivo da alimentare direttamente alla power-station, in modo da bypassare le celle di accumulo e non sottoporle a continuo stress, ed attivarle (automaticamente) nel momento in cui dovesse cessare l'energia elettrica: la velocità di attivazione è di 30 millisecondi.

App di gestione

Come tutte le power station di ultima generazione del brand, anche EcoFlow RIVER 2 Pro viene gestita dalla sua applicazione di gestione disponibile sia per iPhone che per Android. Il dispositivo si connette allo smartphone o tramite Bluetooth, oppure tramite WiFi (alla rete domestica di casa) e ne permette la gestione a distanza.

Tramite l'applicazione è possibile controllare l'accensione e lo spegnimento di tutte le porte, del dispositivo stesso e lo stato di carica della batteria oltre che l'erogazione dell'energia.

Nelle impostazioni è possibile impostare la funzione X-Boost, che spinge l'uscita di picco a 1600 watt riducendo la tensione, oppure regolare un limite di assorbimento in CA, per l'ingresso in auto e così via.

Inoltre è tramite l'applicazione che verranno gestiti gli aggiornamenti del prodotto, che sono molto frequenti e che includono sia il firmware che il modulo WiFi.

Ricarica

Ma uno degli aspetti più interessanti dell'EcoFlow RIVER 2 Pro è la tecnologia di ricarica veloce, una caratteristica essenziale per una power station e che in questo modello è davvero eccezionale. Tramite l'applicazione è possibile scegliere la potenza di ricarica, in un range che varia da 100w a 940w ed è proprio impostandola al massimo che succede la magia.

Con questa potenza, EcoFlow RIVER 2 Pro si ricarica in poco più di 70 minuti se collegata ad una presa elettrica, qualora invece si volesse ricaricarla tramite l'accendisigari, la ricarica avverrebbe a 100w e richiederebbe circa 8 ore.

Infine, è possibile ricaricare la power station anche utilizzando dei pannelli solari che (purtroppo) sarà necessario acquistare separatamente: l'ingresso massimo è di 220 watt, il che vuol dire che potenzialmente una ricarica completa avverrebbe in circa 4 ore.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita dell'EcoFlow RIVER 2 Pro è di 799 euro su Amazon, una cifra che effettivamente potrebbe sembrare elevata ma che in realtà è perfettamente in linea con il mercato delle soluzioni di accumulo basate su batterie al litio.

Non è un prodotto che si rivolge a tutti, è vero, ma le soluzioni pensate dal brand né aprono l'utilizzo a mille scenari diversi e non solo in condizioni di campeggio ma anche in casa.

Senza dubbio però, l'EcoFlow RIVER 2 Pro è un prodotto eccellente e che funziona perfettamente, a conferma che ormai il brand è diventato (per meriti) un punto di riferimento del settore.



N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le