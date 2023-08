Gli occhiali smart di Meizu avranno funzioni dedicate alla salute

Il produttore è entrato a far parte del gruppo Geely (colosso automobilistico cinese) e ha dato il via alla sua rinascita, anche se le cose non stanno andando come sperato. I chip proprietari sono stati messi da parte e ormai viene data grande importanza alla parte software, votata all'infotainment. Nonostante ciò continuano ad arrivare indizi sulle prossime novità di Meizu: in particolare un brevetto mostra quali potrebbero essere le caratteristiche dei primi occhiali smart del brand.

I primi occhiali smart di Meizu potrebbero arrivare con varie funzioni pensate per la salute: ecco le novità

Crediti: Meizu

A parte il lancio della serie Meizu 20 e al debutto di Flyme Auto, non ci sono state altre novità per la compagnia (a parte la crescente attenzione verso l'automotive). Tuttavia dietro le quinte sarebbero in corso i lavori per uno smartphone pieghevole ed altre novità e tra queste anche i primi occhiali smart di Meizu. Parlando della rinascita della compagnia, i vertici hanno accennano (lo scorso dicembre) alla creazione di un vero e proprio ecosistema con tanto di tablet, smartwatch e occhiali AR. Ma sarà davvero così? L'ultimo brevetto depositato da Meizu ci fa restare ottimisti.

Crediti: CNMO

L'azienda cinese ha depositato un brevetto dedicato proprio ad una tecnologia per occhiali smart, indizio che indica che i lavori sarebbero tutt'ora in corso. In base a quanto si evince, la sensoristica sarebbe posizionata all'interno dei naselli: in questo modo sarebbe possibile avere delle misurazioni più precise (stando al documento). Gli occhiali smart di Meizu sarebbero in grado di monitorare la frequenza cardiaca e di rilevare il livello di ossigeno nel sangue (SpO2). Si tratterebbe quindi di un dispositivo pensato per il controllo della salute e magari anche per gli amanti del fitness.

Comunque è bene restare con i piedi per terra: un brevetto non significa necessariamente che questo prodotto possa diventare realtà. Vista l'attuale situazione – con la chiusura della divisione chip – non ci sono certezze, tuttavia i lavori continuano e come anticipato anche poco sopra, nelle intenzioni del brand c'è la creazione di un ecosistema. Vedremo se il 2024 poterà con sé anche i primi occhiali smart targati Meizu!

