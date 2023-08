Honor Watch 4 avvistato sul sito ufficiale e c’è anche il prezzo per l’Europa

Durante l'ultimo mega evento targato Honor, la compagnia cinese ha lanciato in patria il suo ultimo pieghevole ed altre novità. Tra queste anche uno smartwatch nuovo di zecca ed ora abbiamo la conferma che il dispositivo arriverà anche alle nostre latitudini. Lo svela il sito ufficiale Global, che anticipa anche quello che dovrebbe essere il prezzo in Europa di Honor Watch 4.

Honor Watch 4: il sito ufficiale Global svela il prezzo in Europa

Crediti: HiHonor

L'evento di luglio ha visto protagonista il nuovo pieghevole Honor Magic V2, bellissimo, potente e sottile. Il flagship arriverà in Europa, anche se dovremo attendere prima di saperne di più; nel frattempo il dispositivo è già apparso sul sito ufficiale internazionale, un segnale positivo anche se non vi sono ulteriori dettagli. Le cose cambiano completamente con Honor Watch 4: l'indossabile è stato presentato insieme al foldable ed arriverà sicuramente alle nostre latitudini. Lo conferma proprio il sito ufficiale Global, anticipato specifiche e dettagli del prossimo smartwatch.

Crediti: HiHonor

Il realtà il portale Global fa molto di più: entrando nella divisione francese di Honor è possibile dare un'occhiata a quello che dovrebbe essere il prezzo di Watch 4 in Europa (ossia 149,9€). Ovviamente la cifra potrebbe essere indicativa; inoltre potrebbero esserci cambiamenti in base al paese, quindi è da prendere con cautela.

Crediti: HiHonor

Per quanto riguarda le caratteristiche del dispositivo, si tratta della versione internazionale del modello lanciato in Cina e non sembrano essere presenti delle differenze. Ritroviamo uno schermo AMOLED da 1,75″, speaker e microfono per le chiamate Bluetooth, il GPS e tutto il resto del pacchetto per salute e fitness. Gli unici assenti sembrano essere l'NFC e il supporto eSIM, presenti invece a bordo del modello cinese.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le