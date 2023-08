Google Pixel 8a potrebbe avere un processore Tensor depotenziato

Mentre siamo in attesa dell'evento di Google in arrivo nella seconda metà dell'anno (e che vedrà protagonisti i nuovi modelli top della serie Pixel), spuntano le primissime indiscrezioni in merito al futuro della serie A. Google Pixel 8a sarebbe stato avvistato su Geekbench con alcuni dettagli sulle specifiche (e quella che potrebbe essere vista come una buona notizia).

Google Pixel 8a nei primi benchmark: ecco cosa aspettarsi dal prossimo “medio gamma”

Pixel 7A – Crediti: Google

Indiscrezioni precedenti riferivano che l'attuale Google Pixel 7a sarebbe stato l'ultimo modello della famiglia: la casa statunitense non avrebbe più intenzione di focalizzarsi sulla fascia media, preferendo puntare tutto su quella top. Un'altra ipotesi è che Big G possa optare per un modello della serie A ogni due anni. Quale che sia la decisione finale, sembra che Google Pixel 8a abbia fatto capolino nei primi benchmark su Geekbench, con il nome in codice Akita.

Crediti: MySmartPrice

Il debutto dovrebbe essere ancora lontano, ma questi primi dettagli si rivelano particolarmente interessanti. Il dispositivo avrà dalla sua Android 14 e 8 GB di RAM e come da tradizione ritroveremo il chipset dei fratelli maggiori. In questo caso si tratterà del Tensor G3, soluzione che farà il suo debutto a bordo di Google Pixel 8 e 8 Pro. Quindi un medio gamma, ma con velleità da top. Tuttavia è impossibile non notare un dettagli: sembra che il SoC Tensor sia depotenziato dato che viene mostrata una potenza massima di 2,91 GHz (anziché 3,30 GHz).

Comunque è bene prendere il tutto con le dovute precauzioni: i benchmark potrebbero essere fake oppure fare riferimento ad un'unità di prova, ancora allo stato prototipale. In fondo gli ultimi Pixel A sono stati lanciati nel corso dell'evento Google I/O di maggio; probabilmente il futuro Google Pixel 8a sarà presentato nel corso del mese di maggio 2024, quindi dovrà passarne di acqua sotto i ponti!

