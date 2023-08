iPadOS 17 sta arrivando: tutte le novità, date e modelli

Il primo annuncio è arrivato in occasione della conferenza annuale WWDC 2023, e adesso ci avviciniamo al rilascio ufficiale di iPadOS 17. Il major update introdurrà diverse novità a bordo degli iPad, perciò vediamo quali modifiche verranno apportate, quando e su quali modelli di tablet prodotti da Apple.

Crediti: Apple

Una delle componenti maggiormente interessata dall'aggiornamento iPadOS 17 è la schermata di blocco, adesso personalizzabile dall'utente che può modificarne il look con nuovi sfondi, compresa la possibilità di usare le Live Photo. Nella schermata si possono aggiungere i propri widget preferiti per consultarli senza dover sbloccare il tablet, così come per le attività in tempo reale per sapere quando arriva il driver della consegna di cibo, risultati sportivi, info aeroportuali e così via.

Ci sono varie novità per l'app Messaggi: toccando il pulsante + si possono vedere i file condivisi più frequentemente, si può skippare al primo messaggio non letto, con uno swipe verso destra si risponde ai messaggi, sono stati aggiunti filtri di ricerca per trovare cose più rapidamente, si può condividere la propria posizione e vederla nell'app Messaggi e i vocali vengono trascritti, per la gioia di chi non vuole/può ascoltarli.

Crediti: Apple

Chi usa spesso gli adesivi, adesso ha un nuovo pannello che contiene la propria collezione di sticker, emoji e memoji, tutti sincronizzati su iCloud con iPhone e Mac. A tal proposito, si possono anche usare le foto per creare adesivi Live personalizzati. Per chi usa FaceTime, è stato aggiunto il supporto ad Apple TV, oltre alla possibilità di usare effetti 3D in realtà aumentata e lasciare un messaggio audio/video se chi si sta chiamando non risponde.

Un'altra novità rilevante è l'aggiunta dell'app Salute su iPad, ottimizzata per sfruttare il più ampio display dei tablet. Vengono aggiunte funzioni per monitorare benessere mentale e stato d'animo per individuare possibili sintomi di depressione e ansia, così come nuove funzioni per la salute visiva per ridurre il rischio di miopia.

Crediti: Apple

Lato produttività, iPadOS 17 sfrutta l'inserimento automatico avanzato per compilare più velocemente i documenti in formato PDF, e si può usare Apple Pencil per prendere appunti e scrivere su PDF e documenti scansionati. Le Note possono essere collegate fra di loro tramite link appositi, e con le Note Condivise ci sono gli aggiornamenti in tempo reale fra coloro con cui si sono condivise. Sono stati aggiunti nuovi strumenti di disegno, fra cui acquerelli, penna stilo e con tratto variabile, evidenziatore e righello, oltre la riconoscimento delle forme per disegnare forme geometriche a mano libera.

L'aggiornamento interessa anche Safari, dando modo di creare profili separati ognuno con i propri dati relativi a cronologia, estensioni, gruppi di pannelli, cookie e preferiti in base al profilo selezionato. È stata migliorata e resa più rapida la ricerca, e la Navigazione Privata blocca le finestre inutilizzate, blocca il caricamento dei tracker e elimina i codici di tracciamento negli URL. Migliora anche la fase di login, con i codici di verifica monouso che arrivano nell'app Mail che vengono inseriti automaticamente nel browser; e poi c'è la condivisione password e passkey con i propri contatti selezionati.

Crediti: Apple

Apple ha migliorato il correttore della tastiera: adesso è in grado di mostrare l'anteprima di parole e frasi auto-completate, e le parole corrette vengono sottolineate e basta un tap per togliere la correzione. Novità anche per Stage Manager, con più libertà di spostamento e ridimensionamento delle finestre e poter usare videocamere esterne per FaceTime e videochiamate. Dentro Spotlight vengono proposti comandi rapidi per la ricerca delle app, per richiamare l'assistente vocale basta dire Siri e ci sono le richieste in serie per non doverlo ogni volta richiamare.

Con iPadOS 17 arrivano modifiche anche in AirPlay, dove il machine learning viene usato per mostrare per i primi i dispositivi a cui probabilmente si vuole inviare file in base a preferenze e posizione; inoltre, successivamente verrà aggiunta la funzione di codice QR negli alberghi per inviare alle TV i propri dati in sicurezza. Parlando di ecosistema, è stata migliorata l'interazione con AirPods Pro 2° Gen, fra audio adattivo, comandi touch per il microfono e il miglioramento del Passaggio automatico.

Ultima ma non ultima, la sicurezza: si può scegliere di essere protetti dalla ricezione di file sensibili, che saranno così oscurati fintanto che non si scegliere di cliccare e visualizzarli. Inoltre, i permessi sono più granulari e consentono di condividere foto ed eventi senza dare pieno accesso a Foto e Calendario, oltre al potenziamento della Modalità di Isolamento.

Crediti: Apple

Data di rilascio

Dopo l'annuncio ufficiale al grande pubblico avvenuto il 5 giugno alla WWDC 2023, il primo rilascio di iPadOS 17 è iniziato a luglio sotto forma di Beta Testing, a cui potete prendere parte cliccando su questo link. Per quanto riguarda invece il rilascio in pianta stabile, questo avrà luogo verso metà settembre.

Modelli compatibili

Ecco su quali modelli verrà rilasciato l'aggiornamento iOS 17:

iPad 6 e successivi

iPad Air 3 e successivi

iPad Mini 5 e successivi

iPad Pro 10.5″

iPad Pro 11″ e successivi

iPad Pro 2 12.9″ e successivi

Se invece volete sapere se il vostro modello di iPad non riceverà l'aggiornamento, potete verificare dall'articolo dedicato.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le