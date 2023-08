La condivisione schermo arriva su WhatsApp: adesso è ufficiale

Aggiornamento 08/08: Meta ha annunciato ufficialmente l'arrivo della funzione di condivisione dello schermo su WhatsApp che abbandona la versione beta per arrivare su tutte le piattaforme supportate. Trovate tutte le nuove informazioni direttamente all'interno dell'articolo.

Negli ultimi mesi WhatsApp ha lavorato all'implementazione di una nuova funzione che consente la condivisione delle schermo durante le chiamate vocali e video effettuate tramite la nota app di messaggistica istantanea. Grazie a questa nuova funzione sarà possibile far vedere in diretta le schermate del nostro telefono, in modo da avere una comunicazione più dettagliata su quello che può essere un problema oppure una determinata informazione.

Durante le chiamate WhatsApp sarà possibile condividere la visione del proprio schermo

Crediti: Mark Zuckerberg

A partire da oggi la funzione di condivisione schermo durante le chiamate è entrata ufficialmente in fase di rollout e sarà disponibile per tutti nel corso delle prossime settimane. Per accedere a questa nuova modalità di condivisione basterà far tap sull'apposita icona durante una telefonata tramite WhatsApp, come mostrato nell'immagine in alto.

In questo modo si avvierà una condivisione in diretta del proprio schermo, utile soprattutto nelle telefonate che richiedono assistenza per un problema, oppure per spiegare in modo dettagliato un procedimento da seguire. La funzione sarò disponibile su Android, iOS e PC Desktop tramite l'app ufficiale del servizio, insieme ad una nuova modalità di videochiamata in orizzontale.

Su WhatsApp stanno per arrivare anche gli username, che permetteranno di avere maggiore privacy consentendo la condivisione del nome utente invece che del numero di telefono.

