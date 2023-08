Esplora i cieli con il drone Xiaomi Funsnap 2SE: oggi in sconto a meno di 170€

L'affascinante mondo del volo con drone spesso risulta inaccessibile ai principianti a causa dei prezzi molto elevati, oggi però è possibile fare pratica e imparare a volare grazie ad una super offerta di Gshopper che propone Xiaomi Funsnap 2SE ad un prezzo estremamente interessante. Siete pronti a risparmiare ed iniziare ad avventurarvi in questo estivo cielo blu?

Le avventure aeree costano sempre grazie a questo fantastico sconto per Xiaomi Funsnap 2SE

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Funsnap 2SE è un drone quadcopter dotato, per l'appunto, di quattro eliche rotanti che fanno librare in volo il veivolo. In confezione è incluso anche il joystick di volo che permette di pilotare facilmente il drone, nonché di registrare video e scattare fotografie grazie al sensore integrato nella parte frontale del dispositivo e stabilizzato tramite gimbal, mentre tutto verrà salvato su scheda SD.

Si tratta di un veivolo dedicato ai principianti e ai novizi, che potranno imparare a volare in modo molto semplice grazie ai comandi semplificati e la calibrazione automatica della partenza e dell'atterraggio tramite i controlli sul joystick.

Il drone Xiaomi Funsnap 2SE è disponibile oggi in sconto su GShopper al prezzo di 169.24€ grazie al coupon che trovate qui sotto. Nel caso in cui acquistiate il pack con 2 batterie, il coupon farà scendere il prezzo a 182.05€. La spedizione dalla Cina, in entrambi i casi, è gratuita.

