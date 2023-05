Addio numeri di telefono? Su WhatsApp stanno per arrivare gli username

WhatsApp sta per introdurre una nuova funzione che semplificherà la scoperta di nuovi utenti anche senza l'utilizzo del numero di telefono. Proprio come su Telegram, gli username consentiranno agli utenti su WhatsApp di registrare un nome univoco da associare al proprio account, in modo da poter condividere quello invece che il proprio numero di telefono.

WhatsApp somiglia sempre più a Telegram: arrivano anche i nomi utente

Con la pubblicazione della nuova versione beta 2.23.11.15 di WhatsApp per Android, sono state scoperte le prime tracce degli username all'interno dell'app di messaggistica istantanea di Meta. Registrando il proprio nome utenti, sarà possibile fornire ad amici e conoscenti il nome del proprio account, invece che il numero di telefono come accaduto fino ad oggi. Questa è l'ennesima funzione che l'app di Meta prende il prestito da Telegram, ma aiuterà molto gli utenti nella salvaguardia della privacy.

Il proprio nome utente potrà essere scelto tramite “Impostazioni > Profilo“, ma al momento non sappiamo che tipo di forma avranno. L'opzione più accreditata è quella di avere il classico “@nomeutente” con formazione alfanumerica univoca, ma WhatsApp potrebbe optare anche per una soluzione come quella attualmente in uso da Discord che consente di avere nome uguali, separati da un codice numerico, come per esempio “NomeUtente#1234“.

Come ogni funzione di WhatsApp che entra in beta, ci vorranno ancora diverse settimane prima che gli username diventino disponibili per tutti: potrebbe trattarsi quindi di una novità destinata al rilascio nel periodo estivo.

