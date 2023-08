Apple rinnova CarPlay: come cambierà la UI con iOS 17

Esiste da quasi dieci anni (prima si chiamava iOS in the Car), e Apple CarPlay rappresenta, assieme ad Android Auto, ciò che i produttori di automobili avrebbero dovuto fare ma che non hanno fatto, spingendo Google ed Apple a farlo al loro posto. Mi riferisco a realizzare un'interfaccia per auto veramente funzionale, reattiva e che possa aggiornarsi nel tempo. A tal proposito, nei prossimi mesi arriverà la nuova versione assieme ad iOS 17, pertanto vediamo come cambierà e quali novità introdurrà.

Apple sta per lanciare la nuova versione di CarPlay: ecco quali saranno le novità

Crediti: Apple

L'ultimo aggiornamento rilevante era arrivato assieme ad iOS 13 nel 2019, e a distanza di tre anni Apple sta presentando quella che chiama la “prossima generazione” di CarPlay. Proprio come fato da Google con Android Auto 10, anche in quel di Cupertino si è optato per un'interfaccia split-screen divisa in due schermate per mostrare più contenuti a schermo, con una dock inferiore per le scorciatoie con cui avviare più rapidamente le app.

L'idea di Apple è quella di sostituire in toto l'interfaccia di default dell'automobile, sfruttando la modularità di widget e schermate per adattarsi ai vari tipi di schermo. Questo significa che CarPlay avrà accesso a più funzionalità del veicolo, che si parli di tachimetro, livelli di carburante e batteria, temperatura, climatizzatore, radio e quant'altro. Ci sarà anche un certo grado di personalizzazione, potendo cambiare layout, font, colori e così via.

Crediti: Apple

Il rilascio della nuova versione di Apple CarPlay inizierà verso fine 2023, e sarà inizialmente supportata su alcuni dei veicoli delle seguenti case automobilistiche: Acura, Audi, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mercedes Benz, Nissan, Polestar, Porsche, Renault e Volvo.

