Snapdragon 8cx Gen 4: ci saranno più varianti per tutte le tasche

Anche se nei prossimi mesi scopriremo ufficialmente Snapdragon 8 Gen 3, la vera novità targata Qualcomm sarà lo Snapdragon 8cx Gen 4, il primo SoC dotato di processore proprietario. Grazie all'acquisizione per 1,4 miliardi di NUVIA, startup di ex Apple che contribuirono alla creazione delle CPU Apple ARM, il chipmaker statunitense vuole slegarsi da ARM grazie ai core CPU personalizzati Oryon. La sfida verso la gamma Apple Silicon è ufficialmente lanciata, per una piattaforma hardware che adesso scopriamo sarebbe disponibile in più varianti.

Snapdragon 8cx Gen 4: il primo SoC Qualcomm con CPU proprietaria sarà disponibile in più tagli

Finora abbiamo sentito parlare dello Snapdragon 8cx Gen 4, nome in codice “hamoa“, come di un System-on-a-Chip che vuole fornire prestazioni particolarmente elevate per il settore PC. Oltre ad affidarsi al processo produttivo a 3 nm di TSMC, Qualcomm lo vuole fare utilizzando una CPU 12-core così configurata: 8 core ad alte prestazioni a 3,4 GHz e 4 core più moderati a 2,5 GHz.

Adesso scopriamo che del SoC ne esisterebbero tre varianti: quella finora conosciuta sarebbe la SC8380, a cui si aggiungerebbero quelle SC8370 e SC8350. La differenza sarebbe nel processore, che si differenzierebbe principalmente per la quantità di core a disposizione: oltre alla variante a 12 core ci sarebbero anche quelle a 10-core ed 8-core, entrambe con 4 core ad alta efficienza e 6/4 core ad alte prestazioni. Dovrebbero cambiare anche le frequenze operative dei tre processori, ma su questo non abbiamo ancora informazioni specifiche. Una strategia che accomunerebbe Qualcomm a Intel e AMD, che sono solite creare più versioni dei propri processori dove a cambiare sono questi due aspetti.

Bisognerà attendere ancora un po' per il lancio dello Snapdragon 8cx Gen 4, perciò continuate a leggerci per rimanere aggiornati. Nel frattempo, potete scoprire tutte le specifiche trapelate del SoC Qualcomm nell'articolo dedicato.

