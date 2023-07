L’AI generativa di Adobe Firefly arriva in Photoshop: adesso anche in italiano

Aggiornamento 27/07: grazie alla nuova versione beta di Photoshop, l'intelligenza artificiale di Adobe Firefly guadagna il supporto a 100 nuove lingue tra cui anche l'italiano. Trovate tutte le informazioni all'interno dell'articolo.

Adobe ha annunciato che Photoshop sarà la prima applicazione del pacchetto Creative Cloud ad integrare l'intelligenza artificiale generativa Firefly, rilasciata in beta lo scorso marzo come web-app standalone. La nuova versione di Photoshop consentirà quindi di creare immagini ed espandere i contenuti utilizzando l'IA, un po' come avviene per DALL-E e Midjourney.

Anche Photoshop potrà sfruttare l'intelligenza artificiale per la creazione di contenuti

Adobe Firefly arriverà in Photoshop come un classico strumento dell'app di fotoritocco più famosa di sempre. Tramite la nuova versione sarà possibile selezionare il tool AI con la funzione di Generative Fill, che consentiranno di espandere il contenuto grafico di un immagine oppure aggiungere nuovi elementi.

Questa funzione agirà sui livelli presenti all'interno di un progetto e potrà creare nuovi elementi grafici consentendo la scelta per l'utente fra tre diverse opzioni. L'applicazione potrà anche creare da zero il contenuto mancante in un'immagine, grazie all'intelligenza artificiale addestrata proprio per questo scopo.

Firefly è attualmente disponibile nella versione Beta di Photoshop, ma Adobe ha assicurato che nella seconda metà del 2023 i nuovi strumenti con intelligenza artificiale saranno resi disponibili a tutti gli utilizzatori della celebre app di fotoritocco.

L'annuncio della compagnia statunitense è arrivato in seguito al lancio di Drag Your GAN, che si è proposto come un serio competitor per Photoshop con la sua estrema facilità d'utilizzo nel fotoritocco con l'intelligenza artificiale.

Aggiornamento 27/07: supporto ufficiale per la lingua italiana

In queste ore Adobe ha pubblicato la versione Beta 25.0 di Photoshop che include il supporto ad oltre 100 lingue per l'integrazione a Firefly. Grazie a questa nuova versione di test è possibile scrivere indicazioni testuali da trasformare in immagini anche in italiano, senza essere più costretti ad utilizzare necessariamente i prompt in inglese. Per scaricare il nuovo aggiornamento bisogna semplicemente avviare l'applicazione Creative Cloud che vi notificherà la disponibilità della nuova versione Beta.

