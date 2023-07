Infinix GT 10 Pro: ecco il Gaming Phone che strizza l’occhio a Nothing

La scorsa settimana sono arrivate le prime indiscrezioni in merito a Infinix GT 10 Pro (e al fratello maggiore Pro+), uno smartphone dal look ispirato a Nothing Phone (2): Carl Pei ha annunciato in tono scherzoso di aver già pronti gli avvocati ed ora il dispositivo si mostra dal vivo con alcuni dettagli in più.

Infinix GT 10 Pro protagonista di varie immagini dal vivo

Crediti: GSMArena

Il nuovo smartphone targato Infinix sarebbe un modello pensato per il gaming, come si evince anche da suo look. Infatti Infinix GT 10 Pro si ispira in parte a Nothing Phone (2) e al suo particolare stile, riuscendo però a far emergere una propria identità. Inoltre sembra che non siano presenti delle luci LED posteriori; l'interfaccia luminosa Glyph è una delle caratteristiche più importanti del modello targato Nothing (ed è anche un elemento brevettato).

Crediti: GSMArena Crediti: GSMArena

Comunque l'ispirazione si nota ma non sembra esserci un rischio di “plagio” visto che abbiamo uno stile differente e più improntato al gaming e l'assenza di luci. Il modulo fotografico di Infinix GT 10 Pro è squadrato e ricalca il look del resto della scocca; è presente una tripla fotocamera con un sensore principale da 108 MP.

Crediti: GSMArena

Mancano ancora dettagli ufficiali ma i leak precedenti hanno fornito qualche informazione in più. Dovremmo avere due dispositivi: Infinix GT 10 Pro con uno schermo Full HD+, 5.000 mAh di batteria e il Dimensity 1300 a muovere il tutto; ci sarebbe poi la versione GT 10 Pro+, con caratteristiche simili e il Dimensity 8050. Il lancio sarebbe previsto nel corso della prima settimana di agosto, inizialmente solo in India.

