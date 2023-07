Samsung Galaxy Z Flip 5: come usare qualsiasi app sul display esterno

È stato presentato ufficialmente assieme a Z Fold 5, ma è Samsung Galaxy Z Flip 5 il vero protagonista fra i due smartphone pieghevoli: basta guardare il suo display esterno. Dagli scarsi 1,9″ di Galaxy Z Flip 4 siamo passati a 3,4″, rendendolo ben più funzionale delle scorse generazioni. Non è da record, visti i 3,6″ di Motorola RAZR 40 Ultra, ma è comunque un salto generazionale per chi si affida ai flip phone targati Samsung. Soprattutto perché c'è un trucchetto per usare qualsiasi app sul display esterno, e oggi sono qui per spiegarvelo.

C'è un'opzione semi-nascosta per rendere ancora più utile Samsung Galaxy Z Flip 5

La prima cosa da fare è andare nel menu Impostazioni/Labs e attivare la voce “App consentite su schermo esterno“: da qui potete abilitare app come WhatsApp, Maps, Messaggi, YouTube e Netflix.

Ma queste app potrebbero non bastarvi, e fortunatamente c'è Samsung Good Lock, suite ufficiale che include al suo interno tante mini-app che espandono le funzionalità di smartphone e tablet e su cui ho fatto una guida dedicata. Una volta scaricata l'app, andate al suo interno e scaricate il modulo MultiStar.

All'interno di MultiStar selezionate la prima voce “I ♥ Galaxy Foldable“, dopodiché selezionate “Launcher Widget“.

Una volta attivato “Launcher Widget“, troverete la lista di tutte le app installate sullo smartphone e da qui potete selezionare quali app visualizzare e utilizzare sullo schermo esterno.

Ovviamente l'utilizzabilità delle app non è determinabile a priori e alcune potrebbero non funzionare adeguatamente a seconda del form factor.

