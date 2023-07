SONOFF aggiorna NSPanel Pro e iHost Hub: tante novità e supporto a Matter

In questa calda estate SONOFF lancia due nuovi aggiornamenti firmware per i suoi prodotti di punta: il pannello di controllo per la casa smart NSPanel Pro e lo smart hub iHost che ottiene finalmente l'iniziale supporto al protocollo Matter. I due nuovi aggiornamenti introducono diverse novità che semplificheranno la gestione della vostra casa intelligente.

iHost riceve il supporto a Matter, mentre NSPanel Pro diventa più semplice da collegare

Grazie ad un nuovo aggiornamento firmware, lo smart hub iHost è finalmente compatibile (seppur in beta) con Matter, il nuovo protocollo interconnesso per la casa smart che semplifica la connessione e l'abbinamento dei dispositivi domotici ai vari servizi ed ecosistemi. NSPanel Pro, invece, guadagna il supporto ai nuovi interruttori personalizzabili di SONOFF, con la possibilità di collegarsi al Wi-Fi di casa senza inserire necessariamente la password. Di seguito trovate i changelog completi degli aggiornamenti.

NSPanel Pro – v1.10.0

Supporto per SONOFF TX Ultimate

Modalità sicurezza migliorata

Supporto per CAST Pad

Supporto per l'audio real-time tramite videocamere RTSP

Aggiornate le icone del meteo

Connessione Wi-Fi Hassle-Free

Migliorato il browser internet integrato

Sincronizzazione dell'unità di misura della temperatura tra i servizi che usano il meteo

iHost Smart Home Hub – v1.8.0

Supporto per l'add-on Tile2CUBE-WeatherAPI

Supporto per l'add-on Tailscale

Supporto per l'add-on Tasmota

Supporto per il protocollo Matter (Beta)

Per scaricare i nuovi aggiornamenti firmware non dovrete far altro che recarvi nelle impostazioni dei dispositivi per avviare la ricerca e l'installazione degli update.

