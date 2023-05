SONOFF Ultimate TX: i nuovi interruttori smart con vibrazione, suoni e led RGB

SONOFF lancia sul mercato internazionale i nuovi TX Ultimate Smart Touch Wall Switch, dei particolari interruttori da parete smart che offrono una vasta gamma di personalizzazioni e funzioni innovative. Gli interruttori sono completamente touch, e sono dotati di vibrazione ed effetti sonori per garantire un'esperienza domotica multisensoriale. I led RGB, inoltre, consentono di illuminare e personalizzare l'aspetto degli interruttori, anche grazie alle cover personalizzate.

I nuovi interruttori smart di SONOFF sono stilosi e personalizzabili

SONOFF TX Ultimate Smart Touch Wall Switch è una nuova concezione di interruttore smart, disponibile con uno, due oppure tre tasti, con l'installazione che richiede la completa sostituzione dei precedenti interruttori e relative mascherine. A differenza dei classici SONOFF che abbiamo imparato a conoscere, questi TX Ultimate non si frappongono tra la connessione elettrica e l'interruttore, ma bensì sostituiscono il dispositivo meccanico con uno completamente smart.

Gli interruttori TX Ultimate sono dotati di pannelli touch screen per ogni tasto, con vibrazione ed effetto sonoro alla pressione che garantisce un'esperienza domotica multisensoriale. Questi particolari interruttori sono dotati, inoltre, di una striscia LED che circonda l'intero dispositivo: grazie all'app eWeLink, infatti, è possibile personalizzare l'illuminazione dell'interruttore scegliendo tra tutta la gamma di colori RGB. Un'altra possibilità di personalizzazione è data dalle cover per i tasti: SONOFF infatti mette a disposizione delle coperture alternative (acquistabili a parte) dedicata ad ambienti più eleganti oppure ai bambini.

Questi interruttori sono dotati di connessione Bluetooth (per l'accoppiamento) e Wi-Fi 2.4 GHz per la connessione ad internet. Tramite la sopracitata app eWeLink è possibile collegare gli interruttori agli ecosistemi della casa smart di Google e Amazon, sfruttando la piena compatibilità con gli assistenti vocali Assistant e Alexa.

SONOFF Ultimate TX Smart Touch Wall Switch – Prezzo e disponibilità

Gli interruttori SONOFF TX Ultimate Smart Touch Wall Switch sono disponibili attualmente negli Stati Uniti al prezzo di partenza di 24.90$. Il loro arrivo è imminente anche in Italia, quindi a breve sarà possibile acquistarli anche nel nostro paese attraverso i più popolari canali di vendita. Aggiorneremo questo articolo non appena saranno disponibili anche in Italia.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il