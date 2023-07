I 3 aspirapolvere migliori in offerta su Amazon al Prime Day

Dai non nascondetevi, lo sappiamo benissimo che aspettavate il Prime Day di Amazon per togliervi qualche sfizietto di troppo; tranquilli, anche noi abbiamo aspettato con ansia questo momento, motivo per cui abbiamo selezionato alcuni prodotti in ambito pulizie casalinghe e aspirapolvere che potranno tornarvi utili in caso abbiate già in programma di acquistarne uno.

Tra i brand prescelti abbiamo selezionato Jimmy, Dreame e Proscenic che poi, a dirla tutta, sono tra i player principali in ambito accessori per la pulizia della casa al momento in circolazione.

Top 3 Aspirapolvere in offerta su Amazon al Prime Day

Jimmy H8 Flex

Jimmy H8 Flex è il primo che ho selezionato, ed è tra quelli che personalmente ho provato di recente e più ho avuto modo di apprezzare. L'H8 Flex di Jimmy si distingue innanzitutto per il design e la costruzione: il suo telaio è interamente in plastica, possiede un'impugnatura molto comoda e con un buon grip, nonostante sia sprovvisto del classico grilletto per l'avvio dei motore.

Jimmy H8 Flex è stata progettata per soddisfare le esigenze dell'uso quotidiano, e questa caratteristica è evidente nella sua estrema facilità di svuotamento del contenitore dello sporco da 0.5L. In pochissimi istanti, è possibile pulire e lavare il contenitore, rendendo l'intero processo di manutenzione rapido e semplice. Come i modelli precedenti, anche questa aspirapolvere è dotata del filtro HEPA, progettato per catturare le particelle di sporco più piccole fino a 0.3 micron.

Jimmy H8 Flex è equipaggiato con un potente motore brushless da 550W, in grado di raggiungere le 100.000 rotazioni al minuto e generare una potenza di aspirazione massima di 185AW (air watt). L'aspirapolvere offre tre modalità di pulizia: Eco, Auto e Turbo. Tuttavia, grazie ai nuovi sensori smart migliorati, il modello ciclonico di Jimmy è in grado di rilevare automaticamente la superficie e il livello di sporco, adattando di conseguenza le proprie impostazioni per ottimizzare il consumo della batteria.

Nella pratica, la modalità automatica funziona in modo eccellente: durante i miei test su un pavimento in gres con finiture lisce al tatto, sporco con ingredienti come origano, curcuma e pan grattato, tutti di diverse dimensioni e peso, ho notato che un singolo passaggio era sufficiente per pulire completamente tutto il pavimento. Il tubo flessibile è stato il componente che ho utilizzato maggiormente durante i miei giorni di test: una soluzione da cui sarà difficile tornare indietro. La possibilità di piegare il tubo flessibile completamente a 90 gradi consente di utilizzare l'aspirapolvere in angoli e spazi dove prima non era possibile farlo con nessun altro prodotto in commercio, se non attraverso l'acquisto di adattatori speciali venduti separatamente.

La batteria da 2500 mAh, sebbene inferiore a quella di altri modelli, garantisce comunque un'autonomia di circa 65 minuti, offrendo una buona durata d'uso senza la necessità di ricaricarla frequentemente.

In occasione del Prime Day di Amazon Jimmy H8 Flex sarà in offerta al prezzo di €237,15 anzichè i 279€ previsti dal listino.

Dreame H12 Pro

Dreame H12 Pro, realizzato con una solida scocca in plastica di alta qualità e di colore grigio, presenta un design pulito e minimalista, in linea con gli altri prodotti del brand. È un dispositivo estremamente facile da utilizzare, anche con una sola mano. Tuttavia, a causa delle dimensioni della spazzola, potrebbe non essere possibile “infilarlo” sotto i mobili più bassi o negli spazi più angusti come si potrebbe fare con il Jimmy H8 Flex.

I serbatoi dell'acqua del Dreame H12 Pro offrono una capacità decisamente buona: il serbatoio per l'acqua pulita può contenere fino a 900 millilitri, mentre quello per l'acqua sporca può contenere fino a 700 millilitri. La posizione della maniglia è ergonomica e consente un facile accesso ai pulsanti di controllo integrati. Inoltre, nella parte superiore è presente un display che fornisce informazioni dettagliate sulla pulizia e sulla batteria, inclusa la potenza di aspirazione automatica.

Il cuore del Dreame H12 Pro è un potente motore da 120W, che rende questo aspirapolvere lavasciuga uno dei più potenti sul mercato. L'utilizzo è estremamente semplice: basta riempire il serbatoio dell'acqua pulita, che può anche essere arricchito con il detergente profumato incluso nella confezione, impugnare l'apparecchio e premere il pulsante di avvio.

La qualità del lavaggio offerto dalla Dreame H12 Pro è indiscutibilmente eccellente, grazie alla spazzola motorizzata di alta qualità e alla potente aspirazione. Grazie al design della spazzola motorizzata, è possibile aspirare senza problemi anche vicino ai battiscopa e ai mobili. In sostanza, per quanto riguarda l'aspirazione e il lavaggio del pavimento, la Dreame H12 Pro offre la stessa qualità e potenza che il brand ci ha abituato nel corso degli anni.

Tra le nuove funzionalità introdotte da questo modello, è importante menzionare l'asciugatura automatica del rullo della spazzola utilizzando l'aria calda, al fine di prevenire la formazione di cattivi odori al termine di ogni ciclo di pulizia. In quanto a batteria sono 6 le batterie da 4000 mAh ciascuna, il che giustifica il suo peso non proprio contenuto; ad ogni modo l'autonomia, vista la potenza dei motori e l'asciugatura a caldo, non supera i 35 minuti.

Lo sconto in occasione del Prime Day porta ad un abbattimento di prezzo del 30% rispetto a quello previsto di listino: si passa, dunque, da 499,99€ a 349€ solo per pochi giorni.

Proscenic P12

Il design del Proscenic P12 è di quelli che possono suscitare sentimenti contrastanti: o lo si ama o lo si odia. Anche se si allontana un po' dalle linee taglienti e dal corpo spigoloso a cui il brand ci ha abituato negli ultimi anni, conserva comunque l'iconica impugnatura a pistola con un grilletto facilmente accessibile per accendere o spegnere l'aspirapolvere.

La spazzola anti-groviglio potenziata del Proscenic P12 è eccellente e include anche un rullo di ricambio. È dotata di LED molto luminosi di colore verde, utili per individuare i granelli di polvere più piccoli. Inoltre, può essere collegata a un tubo telescopico di lunghezza variabile.

Il Proscenic P12 è alimentato da un motore brushless capace di operare a 80.000 giri al minuto e offrire una potenza di aspirazione di 33.000 Pa. Non ci vuole molto per capire che si tratta di un aspirapolvere ciclonico estremamente potente, con un livello di rumore massimo intorno ai 70 decibel e 55 decibel al minimo.

Grazie alla sua notevole potenza di aspirazione, il Proscenic P12 ha sempre garantito ottimi risultati nei nostri test su quasi tutte le superfici. Raramente si dovrà passare più volte sulla stessa zona per rimuovere lo sporco e, in realtà, per le pulizie quotidiane non sarà nemmeno necessario aumentare la potenza di aspirazione tramite il tasto touch. Appena si accende l'aspirapolvere senza fili, si parte con la seconda delle quattro modalità, che è già più che sufficiente per le pulizie di tutti i giorni.

La batteria rimovibile del Proscenic P12 ha una capacità di 2600 mAh, offrendo un'autonomia nella media. Utilizzando la modalità di aspirazione massima, si potrà utilizzare l'aspirapolvere per circa 15 minuti, mentre con la modalità silenziosa si può arrivare fino a 60 minuti di utilizzo.

In occasione degli Amazon Prime Day Proscenic P12 scende da 239€ a 169,15€.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

nel nostro volantino settimanale

⭐️ Scopri le