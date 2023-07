Tablet e notebook Teclast in sconto: risparmi fino al 40% durante il Prime Day!

Come anticipato solo poche ore fa, l'evento dell'anno è finalmente giunto: 11 e 12 luglio sono i giorni dell'Amazon Prime Day 2023, l'occasione perfetta per acquistare un tablet o un portatile Teclast a prezzo stracciato, con tutti i vantaggi del servizio Prime (una garanzia assoluta per gli utenti, con milioni di prodotti con spedizione rapida).

Le offerte Teclast per il Prime Day di Amazon mettono sotto i riflettori alcuni dei modelli più interessanti della compagnia cinese: parliamo di tablet e portatili economici ma dal look premium, con scocche metalliche, schermi immersivi di grandi dimensioni, buone specifiche e prezzi sempre convenienti. Solitamente si tratta di cifre accessibili e alla portata di tutti: nel caso delle occasioni per il Prime Day, le cose si fanno ancora più interessante, con sconti anche fino al 40%. Se volete scoprire tutti i prodotti Teclast in promozione, date un'occhiata alla pagina dedicata! Ecco alcuni dei terminali più interessanti, in promozione solo per i giorni 11 e 12 luglio.

Partiamo con un notebook low budget, ovvero Teclast F15 Plus 2: il prezzo scende a 263,9€, una cifra davvero niente male per un portatile che non si fa mancare nulla. Per prima cosa si tratta di un modello economico, ma equipaggiato con uno schermo IPS da 15,6″ Full HD: si tratta quindi di un terminale di dimensioni “normali”, ma in un corpo leggero e compatto, impreziosito da una scocca in lega di alluminio. Il dispositivo offre una trackpad ampio (128 x 76 mm) ed è mosso da un processore Intel Gemini Lake di 8° generazione, con 8 GB di RAM e 256 GB di storage SSD. Lato software è presente Windows 11 mentre per i collegamenti troviamo due porte USB e il Wi-Fi Dual Band.

Teclast P40HD è un tablet con Android 12, fluido ed efficiente: si tratta di un modello economico (in sconto a 119,9€) che consente di beneficiare di un'esperienza senza intoppi grazie al processore octa-core Unisoc T606 A75, accompagnato da 6 GB di RAM. Sono presenti 128 GB di spazio di archiviazione (per salvare video, foto e file), un ampio schermo IPS da 10,1″ con risoluzione 1920 x 1200 pixel e rapporto in 16:10, il tutto in una scocca metallica elegante e stilosa. Non manca la connettività Wi-Fi Dual Band e il Bluetooth 5.0, per collegare qualsiasi periferica in modo stabile.

A proposito di tablet stilosi, Teclast M40 Plus è perfetto per gli amanti dell'eleganza: in sconto a 129,9€, il dispositivo offre una cover posteriore in metallo, con bande libere per le antenne ed una splendida finitura Sea Blue. Il tablet monta poi uno schermo IPS da 10,1″ con risoluzione Full HD+ (1920 x 1200 pixel) e rapporto in 16:10, ma a differenza del modello visto poco fa a questo giro abbiamo un chipset MediaTek M8183 (fino a 2.0 GHz), con GPU Mali G72, 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage UFS 2.1 espandbile tramite micro SD. Non manca Android 12 lato software, per utilizzo fluido, intuitivo e sicuro.

Tra le offerte dedicate all'evento Amazon Prime Day 2023 troviamo anche Teclast T40 Pro, in promozione a 159,9€. Bello e performante, il tablet offre un processore Unisoc Tiger T616 affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage ed è alimentato da una capiente batteria da 7.000 mAh con ricarica da 18W. Anche in questo caso abbiamo un display ampio, da 10,4″, ma stavolta si tratta di un pannello BOE con risoluzione 2K e ottimizzazioni T-Color 2.0. Non manca un'inconfondibile scocca in alluminio (leggera e raffinata) così come Android 12 per la parte software.

