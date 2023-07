Apple Vision Pro sarà dotato di un nuovo chip a latenza ultra bassa

Fin dalla presentazione ufficiale sono emersi in rete sempre più dettagli su quello che sarà l'hardware di Apple Vision Pro. Rumor, indiscrezioni e specifiche ufficiali dipingono il dispositivo come uno dei più tecnologicamente avanzati degli ultimi anni, con soluzioni personalizzate per alzare il livello delle performance. Anche il chip DRAM, per esempio, sarà costruito per lavorare al meglio con il nuovo R1 di Apple, stando ad un nuovo report.

Un chip DRAM personalizzato per migliorare la latenza di Apple Vision Pro

Crediti: Apple

Apple Vision Pro è alimentato dal processore M2 sul quale viene eseguito il sistema operativo visionOS, mentre il chip R1 si occupa di gestire tutte le informazioni provenienti dalle 12 fotocamere, cinque sensori e sei microfoni presenti sul casco per la realtà aumentata. Questo componente viene messo quindi a dura prova, ma ad aiutarlo arriva un nuovo chip DRAM personalizzato.

Stando alle informazioni emerse in rete in queste ore, questo nuovo chip per la Random Access Memory sarà realizzato da SK hynix ed utilizzerà un nuovo metodo di packaging chiamato “Fan-Out Wafer Level Packaging“, che permette al chip di essere attaccato direttamente ad R1 per formare una singola unità e raddoppiare la velocità.

Apple Vision Pro sarà in vendita nei primi mesi del 2024 soltanto negli Stati Uniti, ma per acquistarlo potrebbe essere necessario addirittura fissare un appuntamento negli Apple Store di New York e Los Angeles.

nel nostro volantino settimanale

⭐️ Scopri le