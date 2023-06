Il metro laser di Xiaomi è smart, ha tante funzioni e costa solo 32€

Sei un appassionato di Xiaomi? Allora per le tue misurazioni in tempo reale arriva la soluzione perfetta e ovviamente c'è lo zampino della compagnia di Lei Jun. Xiaomi Smart Laser Measure è il metro digitale ad alta precisione che funziona con un singolo tocco: scopri le migliori occasioni per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto!

Xiaomi Smart Laser Measure debutta su Banggood in offerta lampo: il metro digitale elegante ed utile

Xiaomi Smart Laser Measure rispecchia i classici canoni del brand cinese: sobrio e minimale (senza rinunciare all'eleganza, grazie alla colorazione nera), il metro digitale offre misurazioni ad altra precisione fino a 3 mm, archiviazione dei dati e funzioni smart, tutto con un funzionamento semplice e alla portata di tutti.

Basta premere il pulsante per dare il via alla misurazione in tempo reale: il laser di classe II è in grado di misurare distanze da 5 cm fino a 40 m con precisione millimetrica. Inoltre si tratta di un dispositivo intelligente: basta collegarlo allo smartphone tramite Bluetooth ed accedere a funzioni aggiuntive tramite l'app Xiaomi Home, com planimetrie con rilevamenti e mappature in tempo reale, funzione di anteprima con indicazioni sulla misurazione degli elettrodomestici, controllo remoto, calcolo di area/volume/lunghezza.

Il dispositivo offre un pratico display LCD ad alta luminosità per visualizzare i dati di misurazione in modo chiaro e preciso; inoltre è presente una batteria da 370 mAh ricaricabile tramite Type-C.

Il metro digitale Xiaomi Smart Laser Measure debutta su Banggood ed è subito in offerta lancio a soli 32,5€: si tratta di un prezzo niente male per un metro laser con funzioni smart, con tanto di spedizione super economica!

