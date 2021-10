Xiaomi ha lanciato Mi Smart Laser Rangefinder, il suo primo metro digitale

Nonostante la compagnia cinese abbia lanciato sul mercato vari misuratori – tutti tramite YouPin e arrivati anche alle nostre latitudini grazie ai soliti store – è in dirittura d'arrivo un nuovo metro digitale: si tratta di Xiaomi Mi Smart Laser Rangefinder Measure, novità che stavolta arriva direttamente dalla casa di Lei Jun con il marchio Mijia.

Xiaomi Mi Smart Laser Rangefinder Measure: tutto su caratteristiche e prezzo

Spesso i prodotti di Xiaomi YouPin hanno il benestare dell'azienda e funzionano con le app del brand, ma sono prodotte da compagnie terze (che si tratti di partner o di controllate). Il nuovo prodotto arriva sul mercato direttamente con il brand Mijia: Xiaomi Mi Smart Laser Rangefinder è una soluzione compatta ed economica, realizzata in alluminio e ABS e dotata di un display LCD ad alta luminosità (su cui visualizzare le varie misurazioni effettuate, lo stato della batteria e la connettività). La parte frontale ospita un singolo pulsante fisico, da utilizzare sia per accendere/spegnere il metro laser che per date il via alle misurazioni.

Come il nome lascia intendere, il dispositivo arriva con funzionalità smart: può collegarsi allo smartphone tramite Bluetooth e interagire con lo stesso grazie all'app di Xiaomi dedicata alla domotica. In questo modo è possibile salvare un registro delle misurazioni, oppure scattare foto agli ambienti ed applicare le varie distanze calcolate. L'autonomia è affidata ad una batteria da 370 mAh con ricarica tramite Type-C e in grado di offrire fino a 3.000 misurazioni con una singola carica.

Il metro digitale Xiaomi Mi Smart Laser Rangefinder è stato lanciato ufficialmente in Cina ed è già in vendita al prezzo di circa 27€ al cambio attuale (199 yuan).

Comunque, se siete in cerca di un metro laser vi segnaliamo due classici intramontabili da YouPin: si tratta della soluzione HOTO, in sconto a circa 30€ su AliExpress, e del praticissimo DUKA Little Q, in questo caso in offerta lampo su Banggood (tramite il box qui sotto, se non visualizzare il link provate a disattivare AdBlock). Per quanto riguarda invece il nuovo prodotto Xiaomi, non appena disponibile presso uno dei soliti store per noi occidentali lo troverete di certo nel nostro canale Telegram GizDeals!

