Apple segue le orme di Google: supporto completo alle passkey con iOS 17

Un futuro senza password è possibile, lo sa bene Google e sembra essere d'accordo anche Apple che con iOS 17 e macOS Sonoma introdurrà il supporto completo per le passkey associate agli Apple ID. Nella prime versioni beta dei due nuovi sistemi operativi, infatti, gli utenti possono utilizzare il nuovo sistema di autenticazione per accedere ad iCloud, dimenticando per sempre l'utilizzo della classica password.

Apple ID con supporto completo alle passkey grazie ad iOS 17 e macOS Sonoma

La Passkey è un nuovo metodo di autenticazione che prevede l'utilizzo di un dispositivo fisico per sostituire le classiche password. Le passkey sono legate indissolubilmente al proprio dispositivo e consentono di accedere ai servizi che le supportano senza utilizzare le combinazioni alfanumeriche che ci hanno accompagnato sul web fino ad oggi. Questo sistema è più sicuro e rapido, e consente di liberare la memoria dalle tante password che dobbiamo ricordare ogni giorno.

Apple ha deciso di seguire Google nell'implementazione di questo nuovo sistema di autenticazione per tutti gli Apple ID che utilizzano (e utilizzeranno in futuro) iOS 17 e macOS Sonoma. Grazie al supporto completo, tutti i dispositivi con i nuovi sistemi operativi potranno conservare al sicuro le passkey per consentire l'accesso semplificato ai servizi che supportano il sistema di autenticazione.

Per effettuare l'accesso ad iCloud, per esempio, servirà semplicemente fornire l'autorizzazione dopo aver scansionato il codice della passkey, senza più dover inserire la password ad ogni accesso. Per accedere agli Apple ID, inoltre, si potranno generare anche passkey da altri dispositivi non-Apple, quindi anche da Android oppure Windows.

