Per le password è l’inizio della fine: Google lancia ufficialmente le Passkey

Lo scorso anno, in collaborazione con FIDO Alliance, Apple e Microsoft, Google ha annunciato l'inizio dello sviluppo delle passkey per offrire un'alternativa più sicura alla password. A partire da oggi, le Passkey diventano realtà e possono essere utilizzate per accedere al proprio account Google sulle piattaforme più popolari. Non saranno obbligatorie, ma gli utenti potranno utilizzarle in aggiunta alle password e alla verifica in 2 step (2SV).

Un metodo più veloce e sicuro di accedere al proprio account: ecco le Passkey di Google

Le Passkey offrono un modo nuovo di effettuare il login all'interno di app e siti web: sono più sicure delle password dato che bisognerà più utilizzare dati come i nomi degli animali, le data di nascita o la famosa “password123“. Le Passkey, invece, permettono di utilizzare il metodo di sblocco dello smartphone per effettuare l'autenticazione: si potrà, per esempio, utilizzare l'autenticazione facciale, il PIN oppure l'impronta digitale.

A differenza delle password, le Passkey non possono essere rubate con i classici attacchi di phishing e sono anche più sicure degli OTP via SMS. Il futuro che sta delineando Google, quindi, è quella di un web in cui le password non esistono più, ma sono direttamente i dati biometrici ad autorizzare il login in siti e app.

La Passkey per gli account Google può essere abilitata attraverso le impostazioni del proprio account fin da subito, per testare il metodo di autenticazione del futuro.

