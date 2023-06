Le videocamere Nest non funzionano in Europa: ecco che sta succedendo

Se siete fra i possessori di una videocamera Google Nest che non funziona come dovrebbe, sappiate che non siete da soli. Da qualche ora, diversi utenti occidentali stanno segnalando problemi di funzionamento per le videocamere di sorveglianza che Google vende sotto il marchio Nest. E dopo essersi manifestato inizialmente in Stati Uniti e Canada, il problema si sta diffondendo a macchia d'olio anche in Europa.

Google conferma: ci sono problemi di funzionamento per le videocamere Nest

Come testimoniano le varie segnalazioni in rete, il problema pare essere sempre lo stesso: improvvisamente, la videocamera risulta offline e non è più possibile ricevere il flusso video di quello che dovrebbero registrare, né dall'app Google Home né dal sito Google Home, mentre tutto sembra funzionare dall'app Nest. E anche provando a effettuare un ripristino del dispositivo spesso il problema si ripresenta, confermando che si tratta di un problema di server; e anche coloro che sono riusciti a farla rifunzionare con un ripristino si imbattono nuovamente nel bug qualche ora dopo.

Secondo i feedback degli utenti, il problema sembra colpire sia Nest Cam che Nest Doorbell. Consultando la pagina dedicata, Google non parla ancora del problema, ma c'è un tweet di 2 settimane fa in cui il supporto Nest afferma di esserne a conoscenza.

