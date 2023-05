Xiaomi TV Box S 4K di seconda generazione arriverà anche in Italia

La nuova TV Box di Xiaomi si appresta a debuttare anche in Italia dopo aver ricevuto la dichiarazione di conformità UE. Il modello S 4K di seconda generazione non apporta grande modifiche all'hardware, ma sostituisce il sistema operativo in uso per garantire una maggiore compatibilità con le app più moderne.

La TV Box di Xiaomi con Google TV sta per arrivare in Italia

Xiaomi TV Box S 4K 2nd Gen è dotata di una CPU quad-core Cortex-A55 fino a 2 GHz, affiancata da 8 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione. Rispetto al modello precedente, il sistema operativo Android TV viene sostituito dal nuovo Google TV, che garantisce maggiore fluidità nella fruizione dei contenuti multimediali.

Nelle ultime ore è apparsa in rete la Dichiarazione di Conformità UE per il modello MDZ-28-AA, che corrisponde esattamente alla seconda generazione della Xiaomi TV Box S 4K. Non sono ancora disponibili informazioni su data di presentazione e prezzo ufficiali, ma il debutto in Italia potrebbe avvenire nelle prossime settimane: d'altronde, nel nostro paese, le TV stick e i set-top-box di Xiaomi sono state sempre particolarmente apprezzati.

Vi ricordiamo che la versione global è già acquistabile tramite AliExpress al prezzo di circa 68€ con spedizione gratuita.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il