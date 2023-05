Realme compie 5 anni e festeggia con una nuova versione di C55

La compagnia asiatica festeggia il suo quinto anniversario (è stata fondata nel 2018) e per l'occasione sceglie di festeggiare con un budget phone. Realme C55 è stato lanciato nella nuova colorazione Rainforest, caratterizzata da una scocca rinnovata (ed un prezzo sempre accessibile).

Realme C55 Rainforest: arriva una nuova colorazione ispirata alla natura

Al momento la nuova colorazione del dispositivo è disponibile solo in India: teniamo le dita incrociate e spediamo di vederla anche alle nostre latitudini, dato che è davvero molto carica. Realme C55 Rainforest si ispira proprio alle goccia di pioggia e infatti la scocca sempre attraversata proprio da microscopie goccioline.

Si tratta di una colorazione estiva che va ad affiancarsi alle precedenti Rainy Night e Sunshower (con quest'ultimo decisamente coloratissima). Le specifiche del piccolo della serie C sono le stesse: per saperne di più potete dare un'occhiata alla nostra recensione.

Al di là delle specifiche, Realme C55 è il primo smartphone del brand con Mini Capsule, ossia un funzione in stile “Isola Dinamica” di Cupertino. Per quanto riguarda il prezzo della nuova colorazione Rainforest non ci sono cambiamenti (si parte da 120€ al cambio, ovviamente in riferimento al mercato indiano).

Sicuramente si tratta di un entry level valido, caratterizzato da colori sgargianti; tuttavia viene da chiedersi come mai Realme abbia deciso di festeggiare il suo quinto compleanno con un budget phone. Vedremo se ci saranno altre sorprese!

