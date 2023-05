Honor Magic 5 Pro ad un prezzo mai visto: 300€ di sconto con questo Coupon!

Arriva una super promozione dedicata a Honor Magic 5 Pro, l'ultimo top di gamma del brand cinese: acquistando il super flagship da HiHonor ed utilizzando il nuovo codice sconto, si potranno risparmiare la bellezza di 300€ sul prezzo di listino. Affrettatevi perché si tratta di un'iniziativa limitata che potrebbe terminare in qualsiasi momento!

Il nuovo top di gamma Honor Magic 5 Pro è una soluzione per chi punta alle stelle e non vuole compromessi. Parliamo di un terminale mosso dall'ultimo Snapdragon 8 Gen 2, dotato di uno schermo AMOLED LTPO da 6,81″ Full HD+ a 120 Hz ed un corpo con impermeabilità IP68.

Presente una super batteria da 5.100 mAh con ricarica da 66W e wireless da 50W mentre il comparto fotografico offre un triplo modulo da 50 + 50 + 50 MP.

Al momento l'occasione più ghiotta per acquistare Honor Magic 5 Pro arriva dallo store ufficiale HiHonor: il top di gamma è acquistabile al prezzo di soli 899,9€, con codice sconto che ti fa risparmiare ben 300€ su quello di listino di 1199€! Basta seguire il link in basso e procedere con l'acquisto utilizzando il nuovo coupon dedicato.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web!