Xiaomi ha lanciato la nuova TV Box S di seconda generazione

Quasi a sorpresa, la compagnia di Lei Jun ha lanciato Xiaomi TV Box S di 2° generazione, una versione aggiornata del suo storico dispositivo: andiamo a scolpire quali sono le novità introdotte e le differenze con la passata generazione, il prezzo di vendita e dove acquistarlo.

Xiaomi TV Box S 2° generazione: tutto quello che c'è da sapere, tra novità e prezzo

Quindi, quali sono le differenze tra Xiaomi TV Box 2 di 2° generazione e la versione precedente? Il design resta sostanzialmente invariato, fatta eccezione per il logo del brand che passa dal “vecchio” Mi alla scritta Xiaomi posizionata sulla parte superiore del dispositivo. Anche il telecomando incluso presenta il medesimo look: non mancano i tasti dedicati a Netflix, YouTube e Prime Video, così come quello per richiamate l'Assistente Google.

Passando alle differenze interne, la nuova versione è dotata di Google TV (invece di Android TV) ed è mossa da un chipset quad-core con un modulo principale Cortex-A55 fino a 2 GHz (contro il core A53 della scorsa generazione).

Il Bluetooth passa dalla versione 5.2 (anziché 4.2) mentre le memorie restano invariate, ossia 2 GB di RAM e 8 GB di storage. Ovviamente non manca il supporto alla risoluzione 4K, HDR10+, Dolby Atmos e Video.

Il nuovo Xiaomi TV Box S di 2° generazione è stato lanciato in versione Global tramite AliExpress, al prezzo di circa 68€.

