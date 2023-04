Powkiddy X55: display da 5,5″ e prezzo competitivo per la nuova console

Powkiddy non arresta la sua invasione del mercato gaming con una nuova console per i giochi retro che abbassa il prezzo ma non le performance. Il modello X55, in arrivo sugli scaffali entro la metà di maggio, offre un ampio display per giocare ai titoli che ci hanno fatto emozionare quando eravamo bambini.

Il retro-graming portatile diventa più economico con Powkiddy X55

Powkiddy X55 è una console per il retro-gaming equipaggiata con un sistema operativo Linux ottimizzato per garantire un'esperienza videoludica più fluida e performante. Questa console è dotata di un display IPS da 5.5″ alimentato da un chipset Rockchip RK3566 con CPU quad-core (Cortex-A55), GPU Mali-G52, 2 GB di RAM LPDDR4X e 16 GB di memoria di archiviazione con supporto per le schede microSD.

Il dispositivo è in grado di far girare senza problemi gli emulatori delle vecchie console, fino alla generazione del Game Boy Advance. La batteria da 4000 mAh garantisce almeno 4 ore di gameplay dopo una ricarica di 2 ore, mentre per quanto riguarda la connettività sono disponibili una porta USB-C, un'uscita HDMI, USB-OTG e il jack per le cuffie da 3.5 millimetri. Il form-factor ricorda Nintendo Switch, ma le dimensioni e il peso sono decisamente ridotte: 21.25 x 9.45 x 1.9 centimetri per 293 grammi.

Powkiddy X55 è disponibile in preordine sul sito ufficiale del produttore e sugli shop di terze parti al prezzo di partenza di 139.99 dollari per la versione con una scheda SD da 64GB inclusa, con il lancio ufficiale previsto per il 10 maggio.

