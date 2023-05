Xiaomi 13 Ultra potrebbe tornare con nuove colorazioni “sgargianti”

È passato molto poco dal debutto mondiale di Xiaomi 13 Ultra, la versione ultra top della serie di punta della compagnia cinese. Il dispositivo è stato lanciato in tre colorazioni decisamente serie (Black, White e Green), con una cover posteriore in simil-pelle. Ora, stando alle ultime novità, il terminale potrebbe tornare sotto i riflettori grazie a nuove colorazioni sgargianti (ed estive), magari proprio in tempo per l'inizio della bella stagione.

Xiaomi 13 Ultra sarà il super flagship dalle colorazioni sgargianti: ecco le (presunte) nuove versioni in arrivo

Xiaomi 13 Ultra – I colori disponibili al debutto

Come evidenziato anche in apertura, Xiaomi 13 Ultra è stato lanciato sia in Cina che a livello Global, anche se bisognerà pazientare ancora prima della commercializzazione alle nostre latitudini. Nel frattempo, i Mi Fan cinesi hanno già scoperto la prossima novità in arrivo: il top di gamma dovrebbe arrivare anche nelle colorazioni Starry Sky Blue, Chixia Orange e Ginkgo Yellow.

Queste sono state avvistate proprio nel firmware del dispositivo, in riferimento a dei wallpaper. Tuttavia diversi indizi puntano in direzione di colorazioni nuove di zecca. In fondo non sarebbe la prima volta per la gamma: già Xiaomi 13 base è stato lanciato in tanti colori differenti, una sorta di prova per stuzzicare gli appassionati.

Xiaomi 13

Al momento non ci sono ancora certezze in merito ai nuovi colori di Xiaomi 13 Ultra: restiamo in attesa di novità da parte della compagnia cinese. Comunque, visto che si tratta di colorazioni parecchio estive è probabile che il debutto possa avvenire in tempo per l'inizio della bella stagione.

