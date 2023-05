Xiaomi 13 Ultra sta arrivando in Europa: lo svela la MIUI

Un primo indizio potrebbe aver anticipato l'avvicinarsi del debutto in Europa per il top di gamma Xiaomi 13 Ultra, tanto atteso dagli appassionati di elettronica. Presentato ufficialmente al grande pubblico a metà aprile, fu lo stesso CEO Lei Jun a confermare con mesi d'anticipo che il nuovo modello Ultra avrebbe fatto il suo debutto anche sul mercato Global, oltre che su quello cinese. Per il momento, però, tutto tace da parte della compagnia, ma forse senza volerlo potrebbe aver suggerito che l'esordio europeo sia dietro l'angolo.

Se state attendendo il debutto di Xiaomi 13 Ultra, potrebbe essere più vicino di quanto pensiate

Estraendo i dati dai server Xiaomi, nella fattispecie quelli relativi agli aggiornamenti e rilasci del software della MIUI, si scopre che è già disponibile la ROM V14.0.1.0.TMAEUXM: considerato che quella V14.0.11.0.TMACNXM è relativa alla MIUI 14 China per Xiaomi 13 Ultra, parliamo quindi della MIUI 14 EEA destinata agli utenti europei. È ancora prematuro parlare di date, mancano info ufficiali e indiscrezioni, ma il fatto che la ROM sia già disponibile indicherebbe che la messa in vendita non dovrebbe tardare da qui in avanti.

Volendo parlare di prezzi, ricordiamo che Xiaomi 13 Ultra è stato lanciato in Cina al prezzo di partenza di 5.999 CNY per la versione 12/256 GB, pari a circa 775€, ma sappiamo bene che il prezzo cinese è ben inferiore a quello occidentale; tenendo a mente i prezzi di 1.199,90€ e 1.399,90€ per Xiaomi 13 e 13 Pro in Italia, è plausibile che il prezzo italiano si aggirerebbe sui 1.599,90€. D'altronde parliamo di uno dei top di gamma più apprezzati di questa generazione, specie per la sua incredibile fotocamera.

