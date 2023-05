Per il primo Samsung con sensore da 1″ ci vorranno anni

C'era una volta una Samsung che più di tutti dimostrava di puntare molto sull'hardware, presentando smartphone che anticipavano la concorrenza con specifiche da primo della classe. Penso alla serie Galaxy Note, che per anni ha preso quanto di buono visto con quella Galaxy S elevandolo ulteriormente. Ma da qualche anno non è più così, e sono frequenti i casi in cui la compagnia si è vista sorpassare dai rivali cinesi, anche sul profilo della fotocamera.

Ci vorranno anni per il primo sensore da 1″ montato su uno smartphone Samsung

Xiaomi, OPPO, vivo sono alcune delle compagnie che nella storia dei telefoni hanno lanciato almeno un modello dotato di una fotocamera con sensore da 1″. Al contrario, l'ultimo Samsung Galaxy S23 Ultra sfoggia un nuovo ISOCELL HP2 da 200 MP che misura 1/1.3″. A differenza di praticamente tutte le altre compagnie, infatti, Samsung si produce in casa questi sensori fotografici, con l'unica altra eccezione rappresentata da Sony. Ed è proprio dell'azienda nipponica quell'IMX989 (co-ingegnerizzato con Xiaomi) che troviamo sui camera phone dei succitati brand.

E anche se Samsung starebbe lavorando alla sua risposta, il debutto del suo primo sensore 1″-type sarebbe previsto su smartphone della concorrenza. Prendendo per buono il leaker Revegnus, sul prossimo Samsung Galaxy S24 Ultra sarebbe nuovamente previsto l'HP2, mentre su S25 Ultra ed S26 Ultra si parla di una sua versione rinnovata in termini di processo produttivo e ricettori della luminosità. E anche parlando del ancor più futuro S27 Ultra viene indicato un sensore da 1/1.12″, la stessa superfice del Samsung GN2 di 2 anni fa visto su Xiaomi 11 Ultra.

Samsung camera Roadmap

S23U, S24U = HP2



S25U, S26U = HP2 successor with significant light receiver upgrades and 17nm logic



S27U = 1/1.12-inch sensor pic.twitter.com/a8PviupC9o — Revegnus (@Tech_Reve) May 8, 2023

Se così fosse, significherebbe che il primo Samsung con fotocamera da 1″ non arriverebbe prima del 2028, quando pare che già nel 2024 Xiaomi potrebbe ulteriormente alzare l'asticella con la tecnologia M4/3. Avere una fotocamera con sensore ad ampia superfice offre numerosi vantaggi: può catturare più luce, il ché significa immagini più luminose e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione, nonché uno sfocato naturale dello sfondo, un effetto molto apprezzato in fotografia.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il