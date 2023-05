Honor 90 Pro, un vero top di gamma: trapelano le specifiche

Da quando è nata la categoria dei pieghevoli, molto dell'hype nel settore telefonico è rivolto verso di essi come nel caso del prossimo Honor Magic V2, ma all'orizzonte c'è anche Honor 90 Pro. Fra certificazioni e indiscrezioni circolate in rete possiamo già farci un'idea di come sarà quello che si presenterà come il nuovo top di gamma del brand cinese.

Ecco quali sarebbero le specifiche chiave del futuro Honor 90 Pro di fascia alta

L'ente certificativo cinese 3C ci fa sapere che Honor 90 e 90 Pro saranno dotati del supporto alla ricarica rapida SuperCharge a 100W, un passo in avanti rispetto ai 66W dell'attuale serie Honor 80 ma anche del camera phone Honor Magic 5 Pro. Non è ancora certa la batteria, ma si parla di somiglianze con Huawei Nova 11 Pro e quindi di una 4.500 mAh. A proposito di specifiche tecniche, lo schermo sarebbe un pannello curvo AMOLED da 1.5K+ e sotto al cofano ci sarebbe l'ultimo Snapdragon 8 Gen 2, accompagnato da speaker stereo e una fotocamera Samsung ISOCELL HP3 da 200 MP con stabilizzazione OIS, lo stesso sensore del prossimo Realme 11 Pro+.

Non c'è ancora una data ufficiale di presentazione per Honor 90 e 90 Pro, ma i rumors indicano fine maggio come probabile finestra temporale. Non è dato sapere se arriverà anche da noi, visto che la serie Honor N in Italia è ancora ferma alla generazione precedente, cioè la serie Honor 70.

