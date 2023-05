Nothing Phone (2) nella prima immagine: svelato il periodo d’uscita

Dopo che Carl Pei ha lasciato OnePlus per fondare il suo brand tech, era solo questione di tempo prima di vedere uno smartphone Android. Il primo dispositivo si è concretizzato lo scorso anno: un terminale unico nel suo genere, con un look minimale e diverso dai soliti telefoni. E ora Nothing è pronto a fare il bis con Phone (2), in dirittura d'arrivo nel corso dei prossimi mesi.

Nothing Phone (2) arriverà quest'estate: ecco i dettagli

Tramite un post nei canali social ufficiali, la casa di Carl Pei ha annunciato ufficialmente che Nothing Phone (2) arriverà nel corso dell'estate 2023. Al momento l'azienda non ha svelato la data precisa: la finestra temporale è decisamente ampia (dal 21 giugno al 23 settembre di quest'anno), quindi non resta che pazientare ancora prima di saperne di più.

Per ingannare l'attesa è stata pubblicata anche la prima immagine del telefono, anche se si tratta solo di un particolare (volutamente criptico). C'è anche una breve clip, ma non fa altro che mostrare una luce LED lampeggiante.

Il design di Nothing Phone (2) è ancora sconosciuto anche se di certo l'azienda lancerà un dispositivo “particolare” come il primo modello, dotato di una scocca trasparente e un'interfaccia luminosa con ben 900 luci LED. Per ora abbiamo visto solo dei concept render, ma il look dello smartphone è ancora un mistero.

Cosa aspettarsi dal prossimo Nothing Phone (2)

Phone (2) – Concept

Sul nuovo smartphone di Nothing abbiamo due certezze: sarà un dispositivo più premium (confermato da Carl Pei) e avrà un chipset Qualcomm a bordo. A causa della svista di un dirigente del chipmaker statuinitense, sappiamo che si tratterà dello Snapdragon 8+ Gen 1. Il resto delle specifiche dovrebbe comprendere uno schermo AMOLED a 120 Hz ed una batteria da 5.000 mAh, mentre lato memorie ci sarebbero 12 GB di RAM (con il supporto alla Virtual RAM) e 256 GB di storage.

