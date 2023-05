iScooter M5 Pro è il monopattino elettrico potente ma economico, a soli 319€

Cerchi un monopattino elettrico essenziale, dal prezzo super accessibile per i tuoi spostamenti in città? iScooter M5 Pro è il veicolo adatto ad ogni esigenza grazie alle sue dimensioni contenute, un motore potente, una buona autonomia ed un prezzo particolarmente interessante (con codice sconto dedicato)!

iScooter M5 Pro rende ad un prezzo top grazie a questo codice sconto!

A differenza di altre soluzioni in questa fascia di prezzo, iScooter M5 Pro è dotato di un motore brushless da 350W, in grado di offrire fino a 31 km/h di velocità (possono essere bloccati a 15 km/h e 24 km/h). Il dispositivo è un'autonomia di circa 35 km ed è dotato di una pratica app companion per visualizzare tutti i parametri oppure per eseguire il blocco e lo sblocco.

Il monopattino elettrico monta pneumatici da 8,5″ con struttura a nido d'ape, sospensioni frontali e posteriori, doppi freni (a disco e E-ABS) ed un pratico display posizionato sopra il manubrio. Parliamo, infine, di un modello compatto, con misure (da chiuso) di 113 x 39,8 cm.

Il monopattino elettrico iScooter M5 Pro è in offerta con codice sconto sullo store Geekbuying, con tanto di spedizione gratis direttamente dall'Europa. Un veicolo dal prezzo abbordabile e in grado di offrire buone prestazioni: imperdibile!

