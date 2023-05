iQOO Neo 7 Pro nel primo teaser: grandi novità per il mercato Global

Nello stesso giorno dell'evento di lancio della serie Neo 8, arriva un annuncio da parte del CEO della divisione indiana di iQOO, che rivela un nuovo dispositivo per il mercato internazionale. Si tratta di iQOO Neo 7 Pro: non ci sono ancora immagini ed altri dettagli, ma si vocifera che il debutto avverrà a stretto giro.

iQOO Neo 7 Pro: cosa aspettarsi dal nuovo smartphone Global in arrivo

Neo 7 Global

Il primo teaser poster è decisamente criptico e lascia a stento intravedere i caratteri che compongono il nome del terminale. Tuttavia i vari leak offrono una panoramica più interessante, che lascia presagire grandi novità per la serie Neo Global. Secondo le ultime voci, iQOO Neo 7 Pro sarà lanciato tra pochissimo (entro fine maggio o al massimo a inizio giugno).

Il dispositivo non è stato ancora svelato ma le indiscrezioni sostengono che si tratterà di un rebrand di iQOO Neo 7 Racing, modello lanciato in Cina lo scorso dicembre.

Per quanto riguarda iQOO Neo 7 Global (lanciato a febbraio di quest'anno) non si tratta dello stesso terminale presentato per il mercato cinese ma di un rebrand del modello Neo 7 SE (ufficializzato in patria). Il device internazionale è dotato del Dimensity 8200, presenta una fotocamera GW3 da 64 MP, ricarica da 120W ed uno schermo AMOLED da 6,78″.

Ma cosa aspettarsi da iQOO 7 Pro Global? Se si tratterà davvero di un rebrand del modello Racing cinese, allora avremo buona parte delle specifiche in comune, fatta eccezione per due novità: lo Snapdragon 8+ Gen 1 e una fotocamera Samsung GN5 da 50 MP con stabilizzazione ottica OIS.

