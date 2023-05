Apple: accordo multi-miliardario con Broadcom per la produzione negli Stati Uniti

Apple ha annunciato oggi un nuovo accordo multi-miliardario con la compagnia tecnologica statunitense Broadcom che porterà alla produzione di diversi componenti chiave per i dispositivi direttamente negli Stati Uniti. Principalmente, la produzione riguarderà la componentistica per la connettività 5G, tra cui i filtri FBAR.

Il 5G di Apple si produce negli Stati Uniti: accordo storico con Broadcom

Apple collabora con Broadcom da ormai diversi anni, con la compagnia statunitense che ha fornito i chip che hanno reso possibili i dispositivi come AirPort e iPhone 5S. La nuova partnership continuerà a portare forza lavoro nei progetti di Broadcom, oltre i già 1100 impiegati che lavorano nelle strutture della compagnia grazie agli investimenti di Apple.

“Siamo entusiasti di prendere impegni che sfruttano l'ingegnosità, la creatività e lo spirito innovativo della produzione americana. Tutti i prodotti Apple dipendono dalla tecnologia progettata e costruita qui negli Stati Uniti e continueremo ad approfondire i nostri investimenti nell'economia statunitense perché abbiamo una fede incrollabile nel futuro dell'America“, questa la dichiarazione del CEO di Apple Tim Cook.

Questo accordo è parte dell'impegno profuso da Apple nel 2021 nell'investire 430 miliardi di dollari nell'economia statunitense nel giro di 5 anni. La compagnia ha dichiarato di essere sulla rotta giusta per portare a termine l'obiettivo nel tempo previsto. Il prossimo passo per la compagnia statunitense sarà quello di assumere i migliori talenti per lavorare sui progetti legati all'intelligenza artificiale.

