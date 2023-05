Huawei Watch 4 nel primo teaser: design e data di presentazione

Dopo le prime indiscrezioni e i vari dettagli trapelati tra voci di corridoio e certificazioni, ecco che i nuovi indossabili del colosso tech cinese ad un tratto si concretizzano con un teaser e non solo. Huawei Watch 4 e 4 Pro hanno una data di presentazione (per quanto riguarda la Cina) e l'evento di lancio non è poi così lontano.

Huawei Watch 4 e Watch 4 Pro hanno una data di presentazione ufficiale

Watch 3 Pro

Il mese di maggio non riserva sorprese solo per quanto riguarda gli smartphone ma sarà anche un momento per dare il benvenuto a nuovi accessori. Huawei Watch 4 e Watch 4 Pro hanno finalmente una data di presentazione: il debutto è fissato per il 18 maggio 2023, durante l'evento estivo del brand (confermato in via ufficiale). Oltre agli indossabili ci saranno anche altri prodotti come tablet e portatili.

Watch 4/4 Pro

La prima immagine dedicata alla serie Watch 4 ci restituisce un profilo simile a quello dell'attuale generazione, con una corona rotante ed un pulsante posizionato poco più sono. A cambiare è proprio la forma della corona, meno bombata rispetto ai precedenti modelli.

Tra le novità anticipate dai leak dovremmo trovare un corpo in zirconia (uno dei materiali più duri al mondo, più resistente dell'acciaio inox) ed il supporto alla comunicazione satellitare, similmente a Watch Ultimate. Inoltre si vocifera che la nuova serie Huawei Watch 4 sarà in grado di monitorare in modo non invasivo il livello di glicemia, con una precisione superiore all'85%.

