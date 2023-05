Questo grafico spiega perché solo Apple e Samsung guadagnano

Non sorprenderemo molti nell'affermare che sono Apple e Samsung a guidare la classifica dei guadagni dagli smartphone, ma è sempre interessante quando a sostegno di tali affermazioni ci sono dati analitici. Ed è proprio grazie al lavoro svolto dal team di Counterpoint Research che possiamo avere un'idea precisa dell'andamento del mercato, che nel Q1 2023 è ulteriormente calato su scala globale.

Apple e Samsung sono quelle che traggono maggior profitto dal mercato degli smartphone

Prendendo in esame il primo trimestre dell'anno in corso, ciò che ne esce fuori è che il mercato globale ha venduto qualcosa come 280,2 milioni di smartphone, in calo del -14% su base annua e del -7% rispetto al precedente Q4, in cui se n'erano venduti 302,6 milioni. Come afferma l'analista Harmeet Singh Walia, sull'andamento negativo ha influito la difficile situazione economica mondiale, che vede la Cina in ripresa ma più lentamente di quanto sperato, il fallimento di importanti banche e una domanda non adeguata rispetto all'offerta.

Di questi circa 280 milioni, la prima posizione vede ancora una volta Samsung in prima posizione col 21,6% del mercato, a cui segue Apple col 20,6%; in minore battuta c'è il trittico cinese rappresentato da Xiaomi, OPPO e vivo, rispettivamente al 10,9%, 10% e 7,4% del mercato globale. Oltre alle vendite numeriche, l'analisti di Counterpoint ci parla anche di entrate economiche, rimarcando nuovamente lo strapotere di Apple e Samsung, che da sole hanno ottenuto il 96% dei profitti. Una notizia che si lega a filo stretto con il mio recente editoriale “Perché i top di gamma cinesi non arrivano in Europa“, ed è sempre Cupertino a fare la voce grossa: di questo 96%, più dell'80% è nelle mani di Apple, dimostrando che siano ancora una volta gli iPhone a dettare legge nella fascia premium.

Xiaomi, OPPO e vivo si devono accontentare di circa l'1% a testa, e secondo Counterpoint sono diversi i motivi per cui Apple la fa così tanto da padrona: la forza dell'ecosistema gioca il suo ruolo, ma anche la volontà dei consumatori di spendere di più per avere dispositivi più durevoli nel tempo, oltre al fatto che in Cina abbia rosicchiato le quote perse da Huawei dopo il ban USA.

