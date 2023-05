N-one NPad X è il nuovo tablet con 4G e Android 13, subito in offerta lancio

È in arrivo un nuovo tablet Android perfetto per gli utenti in cerca di una soluzione stilosa, con il supporto al 4G e un prezzo accessibile. N-one NPad X è l'ultima novità del brand cinese, fresco di lancio su AliExpress e subito in promozione: andiamo a scoprite tutti i dettagli!

N-one NPad X: specifiche e prezzo del nuovo tablet 4G

La compagnia cinese N-one è specializzata proprio nel settore dei tablet e finora si è distinta per i suoi modelli budget, caratterizzati da un rapporto qualità/prezzo invidiabile. N-one NPad X non fa eccezione e ancora una volta ci troviamo alle prese con un dispositivo completo e senza rinunce. Il tablet Android è equipaggiato con il processore Helio G99, una delle ultime soluzioni targate MediaTek. Si tratta di un notevole passo in avanti (dai 12 nm dei soliti chipset T618 ai 6 nm del G99), un SoC in grado di offrire migliori performance, una buona efficienza energetica ed una GPU che strizza l'occhio ai giochi.

Per un'esperienza ancora più fluida, NPad X è dotato di Android 13 lato software: l'ultima versione dell'OS del robottino verde offre nuove funzionalità, miglioramenti lato privacy, il nuovo design Material You e tante personalizzazioni per l'utente finale.

Il resto delle caratteristiche di N-one NPad X comprende un ampio schermo In-Cell da 10,95″ con risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel), una capiente batteria da 8.600 mAh (per un'autonomia al top con ore e ore di utilizzo), il supporto alla ricarica rapida da 18W.

Il comparto fotografico è affidato ad un sensore Sony da 20 MP (è presente anche un obiettivo macro); non mancano il supporto Dual SIM 4G (per la connettività LTE), il WiFi Dual Band e il Bluetooth 5.0.

Insomma, N-one NPad X è un tablet Android adatto sia per la produttività che per l'intrattenimento, ad un prezzo conveniente. Il nuovo arrivato debutta su AliExpress già da ora, ma sarà disponibile in promozione dal 10 maggio (al prezzo di 159,9$)! È possibile ottenere questo prezzo grazie al coupon NPADX10; inoltre i primi 30 ordini riceveranno in regalo una tastiera Bluetooth mentre i successivi (fino al 100esimo) otterranno gratis una custodia protettiva ed una pellicola in vetro temperato!

Contenuto realizzato in collaborazione con N-one.

