Google rinnova Android Auto: tante nuove app in arrivo

L'evento I/O 2023 ha visto protagonista anche Android Auto, con tante novità riguardanti il sistema di infotainment per le macchine dotate del sistema operativo di Google. L'azienda statunitense sta lavorando per implementare su questa speciale versione di Android diverse app che riguardano intrattenimento, navigazione e strumenti per la comunicazione in streaming.

YouTube, Waze, Zoom, Teams e Webex arrivano su Android Auto

Google ha annunciato che presto le automobili dotate di Android Auto potranno utilizzare sui loro computer di bordo anche le app di YouTube, Waze, Zoom, Microsoft Teams e Webex by Cisco. Le app contribuiranno a rendere l'esperienza di navigazione più piacevole, aggiungendo anche una sfilza di videogiochi da utilizzare quando si è parcheggiati.

Tutto questo sarà possibile grazie ad un nuovo aggiornamento OTA in arrivo sulle auto che utilizzano Android nativamente. Non sarà possibile, per il momento, sfruttare le stesse funzioni sui sistemi di infotainment aggiuntivi che non vengono forniti di serie con le automobili. La lista delle macchine supportate, purtroppo, è breve: sono infatti pochi i brand che hanno deciso di implementare Android Auto, tra cui Polestar, Volvo, Chevy, GMC, Cadillac, Renault e Honda.

I partner, tuttavia, potranno decidere quali applicazioni lasciar installare sul sistema operativo. Il produttore, infatti, potrà vietare l'aggiunta di YouTube o di altri sistemi multimediali nel caso lo ritenesse opportuno. Per la sicurezza, Google impone dei blocchi che vietano l'utilizzo delle app multimediali in movimento, mentre quelle per la comunicazione possono essere utilizzate solo in modalità audio.

Sapevate che anche Xiaomi fornisce un suo sistema di infotainment alternativo ad Android Auto? Si chiama CarWith e sarà presente sulla prima auto elettrica del famoso brand cinese.

