Perché Google Bard non c’è in Italia (e in Europa)

Sicuramente vi ricorderete le polemiche hanno accompagnato le peripezie di ChatGPT in Italia, che oggi è disponibile ma che per diverse settimane non lo è stato, una sorte che sta toccando anche Google Bard. In occasione del Google I/O 2023, il team di Big G ha deciso di rendere pubblico il suo chatbot IA dopo averlo offerto solo in fase di test limitato, ma non per tutti perché non è disponibile né in Europa né in Italia.

Bard non è accessibile in Italia, e il motivo sta nella differenza fra Google e OpenAI

Google non pare aver rilasciato un comunicato ufficiale, almeno per il momento, ma perché non chiedere direttamente a Bard stesso? Ecco il messaggio che si ottiene:

Google Bard non è attualmente disponibile nei paesi dell'UE a causa della conformità con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Il GDPR è un regolamento dell'Unione Europea (UE) che stabilisce regole rigorose su come i dati personali possono essere raccolti, utilizzati e archiviati. Google sta ancora lavorando per conformarsi al GDPR e, una volta fatto ciò, Bard sarà disponibile nei paesi dell'UE. Oltre al GDPR, ci sono altri fattori che potrebbero ritardare la disponibilità di Bard nei paesi dell'UE. Ad esempio, Google potrebbe dover ottenere ulteriori licenze o certificazioni per poter gestire Bard in questi paesi. Google si impegna a fornire Bard agli utenti di tutti i paesi e si sta adoperando affinché ciò avvenga il prima possibile.

In poche parole, Google ha preferito agire d'anticipo ed evitare le polemiche che si sono abbattute su OpenAI e attendere di adeguare Bard al GDPR europeo prima di rilasciarlo in Europa. Se OpenAI non ha molto da perdere, dai servizi di Google dipendono miliardi di persone, e quindi è una compagnia su cui gravita un'attenzione che non le perdonerebbe errori come quelli riscontrati con i vari ChatGPT, Bing e compagnia varia, come dimostrano le centinaia di miliardi persi per una risposta sbagliata. Nulla vi vieta di utilizzare una qualsiasi VPN per accedervi comunque, così come potete provare tutte le novità IA presentate al Google I/O 2023.

