Doogee T10 4G debutta su Banggood a meno di 150€

A fine 2022, il brand cinese è entrato a gamba tesa nel settore dei tablet con una soluzione economica e stilosa, dotata di una buona batteria, alcune caratteristiche davvero niente male e non solo. Ora Doogee T10 diventa ancora più accessibile grazie al debutto su Banggood: il dispositivo è acquistabile con un codice sconto dedicato, un coupon aggiuntivo e la spedizione gratis dai magazzini europei dello store!

Codice sconto Doogee T10: il tablet 4G arriva su Banggood ad un prezzo top

Doogee T10 è un terminale budget dotato di un corpo unibody in alluminio spesso soli 7,5 mm, una fotocamera principale dal look “ispirato” ed un ampio schermo da 10,1″ Full HD+. Grazie al supporto Widevine L1 è possibile guardare video in streaming in alta definizione tramite le principali piattaforme (Netflix, YouTube e così via).

L'esperienza multimediale è arricchita dai doppi speaker stereo mentre la capiente batteria da 8.300 mAh permette di godere delle serie TV preferite senza pensare all'autonomia. Grazie alla connettività 4G LTE, il tablet è l'alleato perfetto da portare in giro.

Il cuore del dispositivo è il chipset Unisoc T606, accompagnato da 8/128 GB di memorie (con uno slot micro SD). Android 12 garantisce un'esperienza fluida ed è presente anche la possibilità di aggiungere 7 GB di Virtual RAM.

Il tablet 4G Doogee T10 arriva su Banggood, subito in offerta con doppio risparmio: il dispositivo scende di prezzo il codice sconto dedicato, ma è possibile risparmiare ulteriormente riscattando il Coupon -10$ tramite questo link (in modo da ottenere il prezzo di 149€)! Inoltre il tablet è spedito direttamente dall'Europa, gratis. E se vuoi saperne di più dai un'occhiata alla nostra recensione.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il